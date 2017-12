El cambio en RTVE será en febrero y sin concurso público

info Libre

"A punto de cumplirse los tres meses que, como plazo límite, teníamos para realizar el concurso públicoesto es, proponer al pleno del Congreso una lista de nombres consensuada para el Consejo de Administración y el presidente de la Corporación", afirmó este jueves, portavoz del PSOE en la Comisión de RTVE. En la reunión del grupo de trabajo reunido en el Congreso, Ciudadanos sostuvo que, una vez constituido, comenzaba ese plazo de tres meses, pero la ley establecía que los tiempos se iniciaban con la promulgación de la ley aprobada en septiembre, por lo que finalizaba con el presente mes de diciembre.Así las cosas, en febrero habrán de producirsecon una mayoría de dos tercios de la Cámara baja, en caso de no obtener ese acuerdo, por mayoría absoluta y el apoyo de al menos cuatro grupos parlamentarios.–continuó Camacho–, la actual situación en RTVE: hay que proceder de urgencia a la renovación del Consejo de Administración, que dé paso a una nueva dirección en esos medios públicos". Sin citarlos expresamente, el diputado aludía a las continuas denuncias de manipulación informativa , o a las protestas sindicales que tuvieron lugar ayer contra la externalización de servicios en TVE, y que se repetirán la próxima semana.Lo cierto, según ha podido constatar, es que las suspicacias entre los principales grupos políticostras la aprobación de la ley en septiembre y hasta hoy mismo. En ese sentido, Ciudadanos teme un hipotéticopara situar al frente de RTVE ade espaldas al resto de los grupos, sospecha negada repetidamente por el PSOE.En el ámbito interno de la empresa, fuentes de los Consejos de Informativos ratifican que "lo prioritario no es que el cambio se haga tras concurso público, ahí no entramos, sino que"Vivimos una situación de emergencia –insisten– y hay que concretar cuanto antespara recuperar la credibilidad de los Informativos y retome el pulso de la empresa para encarar el inmediato futuro. Lo que sí pedimos es que se haga con el acuerdo o consenso suficiente para evitar nuevas zozobras y se pueda planificar la recuperación de RTVE".