Los periodistas de TVE reclaman su independencia ante la campaña electoral andaluza

Publicada el 15/11/2018 a las 16:38 Actualizada el 15/11/2018 a las 16:58

Los periodistas de TVE rechazanque les marca en qué lugar y con qué duración deben ser emitidas las informaciones de las distintas formaciones políticas. Exigen, en cambio, que se realicen cony sometidas a los criterios de veracidad, objetividad e imparcialidad. "No es el mero reparto de tiempos lo que garantiza el pluralismo, la neutralidad y la igualdad, sino los criterios profesionales", afirman en un comunicado del Consejo de Informativos de ese medio público, en el que también rechazande imágenes suministradas por los partidos políticos.Se trata dede los profesionales de los medios públicos que, convocatoria tras convocatoria, han denostado que se les sometiera a un esquema rígido de orden y duración de las informaciones sobre las actividades de las campañas, mientras los medios privados destacaban lo que consideraban más noticioso desde el punto de vista profesional. Ante el inmediato inicio de la que va a tener lugar en Andalucía, el Consejo de Informativos de TVE ha decidido hacer pública su protesta, que explica en este comunicado.Con motivo de las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, el Consejo deInformativos de TVE:1.- Reclama, una vez más, respeto a la independencia de los profesionales de lainformación y reitera su rechazo a cualquier intento de desvirtuar los principios deveracidad, objetividad e imparcialidad que deben presidir su trabajo.2.- Exige que la información electoral se elabore con criterios exclusivamenteperiodísticos, en función del interés de las noticias, y rechaza cualquier decisión delos partidos políticos que puedan limitar el derecho de los ciudadanos a recibir unainformación imparcial, neutral y plural.3.- Recuerda que pretensiones ajenas a los criterios periodísticos, como laexigencia de un orden y una duración predeterminados, vulneran principiosdemocráticos básicos; van contra la esencia del periodismo y suponen unaviolación del derecho de los profesionales a elaborar su información “sininjerencias internas o externas” (Estatuto de Información de la Corporación RTVE,art.12).4.- Expresa su desacuerdo con el propósito de que la información sobre lascampañas electorales se ajuste proporcionalmente a los resultados obtenidos enlos anteriores comicios equivalentes. No es el mero reparto de tiempos lo quegarantiza el pluralismo, la neutralidad y la igualdad, sino los criteriosprofesionales. La propia Junta Electoral Central en pasadas decisiones hareconocido que las encuestas, la opinión pública manifestada en fenómenos demovilización social y la que se refleja en los medios de comunicación, expresan unarealidad social distinta a la que se constató en anteriores comicios.5.- Exige el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Estilo: “RTVE nodifundirá la señal en directo de acontecimientos de interés informativo que seaproporcionada por entidades interesadas. Esta práctica, habitual en partidospolíticos, choca con el deber de RTVE de ofrecer a los ciudadanos una informaciónrigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente de cualquier grupo político,económico o de presión (...) Cuando no sea posible se comunicará a la audiencia”.RTVE debe utilizar los medios propios de filmación y grabación, sin aceptarimpedimentos ni trabas al libre acceso de los informadores a los actos electorales.6.- Piden respeto absoluto al trabajo honesto de los profesionales de la informaciónaudiovisual. Han de informar, pero no son la correa de transmisión de lasorganizaciones políticas ni están sometidos a su tutela.7.- Por último, el Consejo de Informativos de TVE recuerda que:–Como dispone el Estatuto de Información (art. 9.5), los Servicios Informativostienen la obligación de advertir claramente a los ciudadanos si utilizan “materialaudiovisual editado directamente por fuentes informativas ajenas”. Ese uso debelimitarse a acontecimientos en los que no hubiera otra posibilidad y teniendo encuenta la trascendencia de la noticia.–Los informadores de RTVE deben actuar siempre según su criterio profesional,sabiendo que “podrán negarse motivadamente a participar en la elaboración ydifusión de informaciones contrarias a los principios éticos y deontológicos de la comunicación.