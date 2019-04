La huelga en RTVE impide la emisión de 'La mañana de La 1'

Publicada el 26/04/2019 a las 11:09 Actualizada el 26/04/2019 a las 11:25

Trabajadores de RTVE integrados enAsí, terminó de manera apresurada el programa Estudio Estadio y no se ha emitido el espacio La mañana de La 1. El paro, que han puesto en antena con toda normalidad Los Desayunos. En estaestá incluido el Comité de Empresa de Madrid, y ha venido precedido por un conjunto de movilizaciones. De hecho, poco antes de iniciarse el pasado lunes el debate entre las cuatro principales formaciones políticas, representantes de la plataforma hicieron entrega a los candidatos del documento con sus reivindicaciones. En paralelo, y en la jornada del jueves, se produjeron concentraciones en los diversos centros de trabajo de RTVE en Madrid.Los objetivos y razones para el paro se resumen en un escrito en el que afirman que. La manipulación informativa no es el único problema en RTVE. Con la nueva dirección se siguen manteniendo las. Durante años hemos visto como se ha ido deteriorando este servicio, con unas direcciones que no han invertido en actualización tecnológica y con una contratación más que cuestionable destinada a la redacción paralela. Las áreas técnicas y productivas de RTVE han sido dejadas de lado, menguando el personal por diversos factores sin que este sea repuesto. Esto ha generado la imposibilidad de realizar muchos trabajos produciéndose unay un gran aumento de la carga de trabajo que recae sobre las espaldas de los trabajadores".Tras este diagnóstico, y bajo el título, solicitan:Contrataciones en el área técnica definidas por unidades con cifras concretas.- Unapara Madrid.- Dimensionar suficientemente las áreas para realizar con, el servicio público que CRTVE tiene encomendado, incluyendo la OSCRTVE y el Instituto de RTVE.- Definición decon plazos definidos para el cumplimiento de objetivos.- Frenar inmediatamente las externalizaciones en Madrid. Diseño de unEl escrito finaliza asegurando que "los trabajadores de RTVE-Madrid queremosy para ello hace falta que el Gobierno crea en los servicios públicos y apueste por RTVE tal y como dice la ley: 'La Corporación RTVE tiene atribuida la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, en virtud de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, que la crea, y que desarrolla el artículo 20 de la Constitución española'”.Por el momento, La 1 emite Españoles por el mundo, y, a excepción de los informativos. En La 2 tampoco ha podido salir al aire el programa Aquí hay trabajo. Los, y por parte de la dirección de RTVE ya se afirmó en un comunicado el pasado día 9 que desde enero de 2018 hasta ahora se han producido 174 contratos, de los que 91 son de personal técnico. También se afirmaba que "para hacer frente a la cobertura informativa de las dos citas electorales de abril y mayo se han dispuesto 83 nuevas contrataciones, de las que 43 son para personal técnico".