El líder del Partido Laborista , Jeremy Corbyn, tachó delos cinco millones de libras (unos siete millones de euros) comprometidos por la primera ministra británica, Theresa May, para ayudar a las víctimas del incendio que destruyó esta semana la torre de Grenfell, en Londres, como hizo saber a través de una misiva en la que llamó a la compasión del Gobierno británico, informa Europa Press.Asimismo, Corbyn pidió que la investigación de Grenfell no solo se limite al incendio , sinoque "han contribuido a este terrible incidente". "Hay que identificar los urgentes pasos a dar en relación a las medidas mínimas de seguridad en otros edificios parecidos", ha señalado.Dado que la investigación abierta por May podría dilatarse demasiado en el tiempo, Corbyn recomendó realizar un–como ha pedido también el alcalde de Londres, Sadiq Khan– que apacigue a la comunidad, para que "vea que se está haciendo justicia, cumpliendo con los tiempos".Corbyn se mostró conciliador y expresó su apoyo a la primera ministra en esta investigación. "Los dos compartimos, espero, el deseo de descubrir los motivos subyacentes de esta tragedia para impedir que se repita. Y espero acabar aplaudiendo sus decisiones en este sentido", declaró Corbyn, quien se puso a disposición de la primera ministra para cualquier consulta.No obstante, "y dada la magnitud y escala de la crisis", los cinco millones de libras destinados por el Gobierno británico, entendió el líder laborista, quien enmarcó esta crítica dentro de una petición para que el Gobiernohacia las víctimas, les pague los funerales y garantice su participación en las investigaciones."Por último, y en nombre del Partido Laborista , quiero expresar mi admiración por los servicios de emergencia que respondieron con extraordinaria valentía y profesionalidad, así como compartir nuestra tristeza más profuda ante estos horribles eventos", ha concluido.