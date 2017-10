La ONU avisa de que Gaza es "una bomba de relojería" y pide 77 millones de dólares a los donantes

Déficit de financiación

Reconciliación palestina

El comisionado general de la agencia de, Pierre Krähenbühl, ha avisado en la Eurocámara este martes que la situación en la Franja de Gaza es "una bomba de relojería" y ha reclamado apoyo para cubrir los 77 millones de dólares que la agencia necesita para poder continuar sus operaciones de ayuda a los refugiados palestinos este año."La Franja de Gaza es una de las crisis ignoradas actuales . Hay un riesgo de desarrollar una percepción de que es gestionable. No hay muertes a diario en enfrentamientos al contrario que en Siria, Yemen, Libia o Birmania", ha avisado durante una comparecencia conjunta ante las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo de la Eurocámara.Aunque "todos estos conflictos merecen mucha atención", Krähenbühl ha alertado de que "la Franja de Gaza no debe olvidarse".si uno no resuelve muchas de las consecuencias humanas", ha avisado, recordando el impacto del "bloqueo" israelí y "la falta de libertad de movimiento" por los 50 años de ocupación, que afectan también a enfermos palestinos de cáncer a los que Israel ha impedido salir para recibir tratamiento médico fuera de la Franja de Gaza. "Esto es una violación de los derechos más fundamentales de tener acceso a tratamiento médico", ha denunciado.A modo de ejemplo del empeoramiento de la situación en Gaza, el comisionado general de UNRWA ha recordado que en la actualidad sde personas en el territorio palestino cuando hace 17 años eran 80.000.Krähenbühl ha pedido elpara "cubrir el déficit" de financiación de 77 millones de dólares que tiene la agencia para este año -que ha logrado rebajar desde los 126 millones de dólares iniciales gracias a contribuciones adicionales de 9,5 millones de euros de la Comisión, pero también de Emiratos Árabes Unidos y EEUU- para poder continuar sus operaciones de ayuda a los refugiados palestinos.que damos en nuestras escuelas también es una contribución a la estabilidad regional y para preservar a mucha gente del riesgo de radicalización y un mayor aumento del extremismo en la región", ha avisado, para justificar la labor de la agencia en apoyo a los refugiados para garantizarles servicios básicos como la educación o atención médica.​​​​​​​Krähenbühl se ha mostrado convencido de que si la", podría traducirse en "mejoras claras para la población en la Franja de Gaza" aunque no será posible desarrollar el potencial socioecónomico del territorio palestino "bajo los parámetros existentes" de bloqueo y ocupación. "Esto no ocurrirá", ha avisado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de resolver el conflicto palestino en base a la solución de dos Estados. "No debe haber un plan B", ha zanjado.Al ser preguntado por las posibilidades de éxito del proceso de reconciliación entre palestinos, Krähenbühl ha asegurado que "parece. Eso sí, ha dejado claro que por ahora el proceso se centra en que la Autoridad Palestina pueda ejercer "su pleno mandato" en Gaza y Cisjordania "incluido en Jerusalén en principio" y "no por ahora la creación de un Gobierno de unidad nacional" y si Hamás estará dentro.El responsable de UNRWA, rechazando de plano su presunta connivencia con Hamás. "Todos los presuntos casos de violaciones (de la neutralidad) por parte de personal de UNRWA representaron el 0,5% de nuestros 30.000 trabajadores. No es un problema generalizado", ha zanjado, insistiendo en que toman "medidas cuando son necesarias" para atajarlo.