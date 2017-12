El presidente del Parlamento alemán alerta contra caer en los errores del pasado ante el auge de la extrema derecha

El presidente del Parlamento de Alemania,, ha alertado este miércoles en contra de caer en los errores del pasado a la hora deen el país."Nosotros, y también la izquierda, no deberíamos olvidar las enseñanzas de la República de Weimar: demasiada polarización y una competición por veral final sólo fortalece a la derecha", ha dicho, en declaraciones adelantadas por el diario alemán Die Welt El exministro de Finanzas ha hecho así referencia al periodo político en, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial y hasta la victoria del Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler "No permitamos dar más importancia a esta gente de la que tienen, pero permitámonos solucionar tan bien como sea posible", ha dicho Schäuble, miembro de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de la canciller, Angela Merkel Así, ha reconocido que la política de aceptación de refugiados , agregando que Alemania "seguirá acogiendo refugiados, pero trabaja al mismo tiempo para mantener el orden interno". "Nos esforzamos para encontrar caminos mejores para que no todas las personas a las que les va peor en este mundo que a nosotros venga a Europa", ha remachado.El partido ultraderechistasecon la gestión de la crisis de refugiados, que llevó a Alemania a acoger solo en 2015 a unos 900.000 refugiados, para hacer campaña electoral. Sus postulados ultranacionalistas lo llevaron a entrar por primera vez en el Bundestag como tercera fuerza política en las pasadas elecciones del 24 de septiembre.