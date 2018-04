La comunidad internacional se compromete a aportar 3.600 millones en ayuda a Siria y la región en 2018

La UE mantiene su compromiso en 2018

Solución política y no militar

España destina ocho millones en 2018

El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcock, anunció este miércoles en Bruselas que la comunidad internacional se comprometió a aportar hasta el momento–3.600 millones de euros–, una cifra que consideró es "un buen comienzo" a pesar de que aspiraban a alcanzar losen esta ocasión, según informó Europa Press.Así lo anunció el representante de la ONU en el marco de la conferencia sobre el futuro de Siria que se celebró este martes y miércoles en Bruselas, tras reconocer que en la edición del pasado año habían "llegado" en compromisos al final de la segunda jornada.Naciones Unidas cree, no obstante, que "" debido a la experiencia del pasado año, así como al hecho de que Estados Unidos todavía no haya confirmado su aportación –a diferencia de 2017– y a que no se hayan incluido los fondos que la UE destinará a la gestión de los refugiados sirios en Turquía, aunque no ocultan que dados los recursos disponibles "se deberá dar prioridad a los más vulnerables"."Hay una serie depara 2018 debido a la tramitación interna de sus presupuestos lo que, que destina más de 800 millones de dólares al año en ayuda humanitaria" en la región, dijo Lowcock."Sí que es cierto que nos hubiera gustado obtener toda la financiación hoy", aseguró Lowcock, aunque recordó que el pasado año "de manera que a final de 2017 habíamos recaudado 7.700 millones de dólares". "Estamos hablando de grandes cantidades de dinero y hay mucha presión sobre los donantes", declaró el máximo responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU.Lowcockpor las ofertas "significativas" de fondos y la "solidaridad" que mostraron con el pueblo sirio, en una rueda de prensa conjunta con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura.En ese sentido, Mogherini anunció este miércoles que la UE en su conjunto (Comisión Europea y países miembros) se comprometió a destinar para el año 2018 la misma cantidad de fondos en ayuda humanitaria para la región que el pasado año, es decir,, 560 millones de euros como apoyo de la UE a los sirios en Jordania, Líbano y también dentro de Siria, para las comunidades que los albergan y para los sirios en Turquía", aseguró la diplomática europea, quien remarcó que "la UE y los Estados miembros van a cumplir su promesa y movilizar".En el plano político, la italiana llamó a Rusia, Irán y Turquía a usar su influencia en Damasco para, de manera que se pueda propiciar una "solución política" al conflicto que vive el país desde hace siete años ya que. Estos tres países tienen una "responsabilidad especial" a la hora de establecer un alto el fuego, ha dicho.Mogherini también reiteró que la UE no financiará la reconstrucción en Siria hasta que exista un proceso político orientado a conseguir una "paz duradera", a la vez que volvió a llamar aSin embargo, valoró positivamente el hecho de que países implicados directamente en el conflicto y con visiones "muy distintas" sobre el futuro de Siria hayan participado en la conferencia, se hayan sentado a hablar por primera vez "y a escucharse desde el respeto", y que incluso hayan coincidido en algunas cuestiones, como la necesidad de evitar una solución militar al conflicto aunque, según Mogherini.Rusia e Iránmientras que en la de este año participaron el representante permanente de Moscú ante la UE, Vladimir Chizhov, y el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Yavad Zarif.España anunció a través del ministerio de Exteriores quetanto en Siria como en los países de la región que acogen a los desplazados provenientes de ese país. Asimismo, para el periodo 2019-2020 prevé aportarPor otro lado, la contribución española al mecanismo de gestión de refugiados sirios en Turquía–en 2017 fueron 67 millones– y 6,5 millones en 2019. En total, España destinó un total de, hace más de siete años, y otros 48,3 millones en cooperación para el desarrollo.