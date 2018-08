La ONU acusa al régimen birmano de genocidio y denuncia la "retórica de odio" hacia los rohinyás y otras minorías étnicas

Publicada el 27/08/2018 a las 11:17 Actualizada el 27/08/2018 a las 13:34

Críticas a Suu Kyi

La "catástrofe" de los rohinyá

Facebook cierra cuentas de las Fuerzas Armadas de Birmania

El Ejército de Birmania y sus máximos responsables, incluido su comandante en jefe el general Min Aung Hlaing , deben ser investigados y procesados por genocidio en el norte delasí como por loscometidos no solo en este estado sino también en los, donde están activosAsí se desprende del resultado de la investigación llevada a cabo por la Misión Internacional Independiente creada en marzo de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual ha encontradoen estos tres estados que "sin lugar a dudas equivalen a los crímenes más graves en virtud del Derecho Internacional"."La necesidad militar nunca justificaría los asesinatos indiscriminados, lalay la", sostienen los miembros de la misión de investigación. Según ellos, las tácticas llevadas a cabo por el Ejército birmano, el Tatmadaw, "son enormemente desproporcionadas con respecto a las actuales amenazas de seguridad, especialmente en Rajine, pero también en el norte de Birmania", donde se encuentran Kachin y Shan.Los investigadores de la ONU consideran que "son. "El desprecio del Tatmadaw por la vida humana, la integridad y la libertad y por el Derecho Internacional en general debería ser motivo de preocupación para toda la población", añaden.En concreto, los investigadores han identificado que en Kachi, Shan y Rajine se han cometido crímenes contra la Humanidad que incluyenAdemás, en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 miembros de la minoría musulmana rohinyá en el último año ante latambién se han detectado elementos de crímenes contra la Humanidad como exterminio y deportación."Los delitos en el estado de Rajine y la manera en que estos han sido perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a los que han permitido intenciones genocidas en otros contextos", han concluido los expertos, que han citado como ejemplo la", las "", la intención de "alterar la composición demográfica" de la región y la "".Los investigadores concluyen que "hayy procesamiento de altos cargos de la cadena de mando del Tatmadaw con el fin de que un tribunal competente determine su responsabilidad por genocidio en relación de la situación en Rajine".Así, el informe alude directamente al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y a otros cinco altos mandos, si bienque sería entregada a unque asumiese un hipotético procesamiento.Las sospechas se ciernen también sobre las autoridades civiles, toda vez que "han contribuido a la". En concreto, el texto critica a la consejera de Estado, la premio Nobel de la Paz Aung Sang Suu Kyi , por no utilizar su posición "de facto" como líder del Gobierno birmanopor las Fuerzas Armadas."La, lo que deja en", reza el informe, que lanza un llamamiento a la comunidad internacional para que busquen una fórmula de rendición de cuentas.Los investigadores han planteado que el Tribunal Penal Internacional (TPI) u otra corte establecida 'ad hoc' analicen los posibles abusos y que, a la espera de dichose encarge de recabar y conservar las pruebas. Asimismo, también ha recomendado sanciones contra los individuos considerados responsables de los crímenes.Para los expertos, la "catástrofe" sufrida en Rajine por la comunidad rohinyá deriva de laen que dicha minoría vive desde hace décadas. El informe alude como ejemplo histórico una declaración formulada en noviembre de 2012 por un dirigente de Rajine y que, citando a Hitler, aseguró que algunos "actos inhumanos" son necesarios para "mantener la raza".De esta forma, sin ciudadanía y con los movimientos restringidos, los rohinyá llevaban años sufriendo en sus carnes el preludio de lo que terminó estallando hace un año, cuandoa los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA).Los investigadores confirmaron que el movimiento de tropas ya había comenzado a principios de agosto de 2017, antes de los ataques, y recuerdan en su informe que el principal jefe militar ya había instado a dar carpetazo "al trabajo sin acabar" y a resolver "el, cuenta una superviviente de esta barbarie. La misión de la ONU también ha conocido de primera mano a niños con heridas visibles de haber sido tiroteados, apuñalados o quemados y que serían prueba viviente de los abusos que ahora quieren llevar ante la Justicia internacional.El gigante tecnológico Facebookpara evitar que puedan utilizar las redes sociales "para aumentar las tensiones étnicas y religiosas", después de que una investigación impulsada por la ONU haya constatado gravesFacebook ha defendido en un comunicado sus "progresos" a la hora de impedir que el portal sirva "para" y ha anunciado una serie de medidas contra autoridades de Birmania, donde la"ha sido verdaderamente horrible".Este compromiso se ha traducido en el, así como en la eliminación deLa medida afecta a 20 personas y organizaciones, entre ellas el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y la cadena de televisión del Ejército, Myawady, si bien no todas las entidades vetadas tienen presencia en las redes."Seguimos trabajando para, también mediante la evaluación independiente sobre el impacto de Derechos Humanos que encargamos este año", ha prometido la compañía fundada por Marck Zuckerberg, que ha reconocido su "enorme responsabilidad" hacia las personas que "confían" en la web para informarse.