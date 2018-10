El TPI avisa a Israel de que la destrucción del pueblo beduino de Jan al Ahmar podría ser un crimen de guerra

Publicada el 17/10/2018 a las 20:04 Actualizada el 17/10/2018 a las 20:53

El poblado Jan al Ahmar

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha advertido este miércoles a Israel de que la destrucción del pueblo beduino de Jan al Ahmar, ubicado en la localidad de Cisjordania, podría constituir un crimen de guerra.Bensouda ha expresado su "preocupación" por el caso de Jan al Ahmar, dado que "la evacuación forzosa parece ahora inminente" y podría llevar a más violencia.La jurista gambiana ha recordado que "la destrucción de propiedades sin necesidad militar y el traslado de población a un territorio ocupado constituyen crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma",. Ha aprovechado además para expresar su "alarma" por "la continuada violencia perpetrada por actores de ambos bandos en la frontera de la Franja de Gaza con Israel".Bensouda ha recordado que la situación de Palestina sigue bajoen la Fiscalía del TPI , paso previo a la apertura de una investigación oficial que podría derivar en un juicio. "Continúo siguiendo de cerca los acontecimientos sobre el terreno y no dudaré en emprender cualquier acción apropiada dentro de los confines del ejercicio independiente e imparcial de mi mandato", ha subrayado.El Tribunal Supremo de Israel aprobó el pasado mes de mayo la demolición de Jan al Ahmar , incluida la escuela levantada en el lugar con adobe y neumáticos para evitar lapor parte de las autoridades hebreas.El magistrado Noam Sohlberg argumentó en su resolución que las estructuras habían sido construidasy, por tanto, no había motivos para que la sede jurisdiccional interviniera contra la decisión del Ministerio de Defensa de proceder a derruirlas. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, afirmó en agosto que las autoridades se estaban preparando para trasladar a los residentes de Jan al Ahmar y Sussia a otros lugares, en el marco de un plan paraen la zona.La comunidad está integrada por miembros de la comunidad beduina Jahalin, desplazada previamente de sus residencias en el desierto del Néguev, en el sur del país.El caso de Jan al Ahmar y Sussia se ha convertido en una de las caras de lacontra la expulsión de palestinos del Área C de Cisjordania, bajo control administrativo y militar de Israel.