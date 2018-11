Ucrania impone la ley marcial y se acerca a una nueva guerra con Rusia

Publicada el 27/11/2018 a las 09:13 Actualizada el 27/11/2018 a las 09:14

Rusia culpa a Ucrania del incidente

Apoyo internacional a Ucrania

El Parlamento ucraniano ratificó durante la tarde de este lunes el decreto del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko , con el queen las regiones fronterizas con Rusia, en respuesta a lael pasado domingo cuando se encontraban en el, según informaron medios ucranianos.La Ley 9338 has ido aprobada con elde la Cámara, con 330 presentes. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ha explicado en la propia sede parlamentaria que la propuesta finalmente aprobada ha sido modificada para que se aplique durante 30 en lugar de 60 días y. Estas regiones sono con Transnistria, una región separatista prorrusa de Moldavia, o están bañadas por el. Son Odesa, Mikolaiv, Jerson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Sumi, Jarkov, Chernihov, y Vinitsia. La ley marcial entrará en vigor a las nueve de la noche del miércoles.La reducción del periodo permitiría evitar que coincidiera con el inicio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales. "Es para evitar que la ley marcial coincida con el inicio de la campaña presidencial", ha explicado Poroshenko en un discurso a la nación. Además, los diputados han ratificado la fecha delpara la celebración de las elecciones presidenciales a las que, previsiblemente, concurrirá el actual mandatario. La norma incluye también, a prestar ayuda militar a Ucrania y a enviar observadores y buques de guerra al mar de Azov y al mar Negro.La medida ha generadoabierto con Rusia por su apoyo a los separatistas de Donetsk y Lugansk y la anexión de Crimea. El propio Porshenko ha explicado en el Parlamento que solo se aplicará de forma efectiva la ley marcial. Mientras tanto no habrá limitaciones a los derechos civiles y políticos en las zonas afectadas.La ley marcial supone a grandes rasgos la supresión de los principales derechos y libertades tales como lay permite obligar a los ciudadanos a trabajar en labores de defensa. Además,y prive de libertad a los ciudadanos del país que amenacen la seguridad de Ucrania, en este caso, los rusos. También supone la, la prohibición de vender alcohol y la obligación de alojar a desplazados o militares en los hogares.Las autoridades rusasen el mar de Azov, al tiempo que ha informado de que ha convocado al encargado de Negocios de Ucrania en Moscú parapor las acciones "provocadoras" ucranianas en el estrecho de Kerch. El portavoz de la Presidencia rusa,, ha asegurado que el incidente del domingo fue "muy peligroso" y ha señalado que el tema va a ser analizado este lunes por el. "Se trata de una provocación muy peligrosa, por lo cual requiere, desde luego, de una atención y un examen especiales", ha afirmado Peskov, en declaraciones a la prensa, según informa la agencia de noticias Sputnik.Los Gobiernos de Francia y de Alemania han expresado este lunes suy su preocupación por el percance del domingo, un episodio por el que el Ejecutivo de Polonia ha abogado porEn un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha condenado el uso de la fuerza por parte de Rusia contra los tres barcos ucranianos y asegura que la captura no está "justificada" y ha recordado que el incidente "por parte de Rusia en marzo de 2014 en". "Francia reitera su compromiso de apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Hacemos un llamamiento a Rusia y Ucrania para que ejerzan la máxima moderación y eviten cualquier escalada", ha afirmado el departamento que dirigePor su parte,, el portavoz del Gobierno alemán, ha manifestado su. "El Gobierno alemán llama a la cautela y a rebajar la tensión y está en contacto con ambas partes", ha dicho Seibert, durante una comparecencia ante la prensa en Berlín. Las palabras del portavoz siguen la línea expresada anteriormente por el ministro de Exteriores de Alemania,, quien ha dicho este lunes, durante su visita a España, que la situación actual en el mar de Azov es "muy inquietante". "No es aceptable que allí haya un bloqueo por parte de Rusia", ha afirmado el político socialdemócrata en Madrid.Desde Varsovia,, asesor de política exterior de la Presidencia polaca, ha asegurado que. "Reforzar el régimen de sanciones contra Rusia debería", ha explicado Szczerski, en una rueda de prensa después de que el presidente de Polonia,, hablara con el mandatario ucraniano, Petro Poroshenko.