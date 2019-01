Publicada el 27/01/2019 a las 12:37 Actualizada el 27/01/2019 a las 12:38

Guaidó celebra al apoyo del agregado militar de la Embajada venezolana en Washington

Pude ver y tomar nota del mensaje enviado por el Coronel José Luis Silva Silva agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington.



Ante eso damos la bienvenida a él y a todos los que con honestidad se quieran apegar a la CRBV y a la voluntad del pueblo venezolano. https://t.co/mEaqCLPvy7 — Juan Guaidó (@jguaido) 26 de enero de 2019

El autoproclamado presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó , ha reconocido este sábado quepara intentar persuadirles sobre la necesidad de celebrar nuevas elecciones generales, después de eludir las informaciones sobre que dicho encuentro se había producido. En una entrevista televisiva a principios de semana, Guaidó evitó responder a una pregunta sobre si se había reunido o no con Diosdado Cabello, el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y mano derecha del presidente venezolano, Nicolás Maduro . Este jueves, Cabello aseguró que dicho encuentro se había producido.En los últimos días,que según Maduro, supone la prueba definitiva de que se produjo dicho encuentro, ya que se puede ver a Cabello y a otros oficiales del Gobierno, como Fredy Bernal, entrando en un hotel con varios parlamentarios opositores y un hombre tapado con una sudadera de capucha gris y una gorra. Según Maduro, ese sujeto es Guaidó, aunque no se le reconoce en el vídeo.Durante un mítin político este sábado,durante el encuentro, donde el autoproclamado presidente le intenta convencer de que apoye una nueva convocatoria de elecciones. Cabello ha asegurado que los únicos comicios que apoyará son los legislativos para renovar la Asamblea Nacional, que en la actualidad está presidida por Guaidó.Este sábado en Carcas, el presidente "encargado" ha reconocido ante un pequeño grupo de seguidores que, aunque no ha especificado cuándo o con quiénes. Según ha afirmado, está interesado en hablar con todos aquellos sectores, ya sean civiles o militares, quey la vuelta a la democracia en Venezuela. "Estoy listo, esto es un mensaje para Freddy y Diosdado, ya lo dije ayer y lo repito hoy, cualquiera que quiera poner fin a la usurpación, un Gobierno de transición y elecciones democráticas, les doy la bienvenida", ha asegurado.El objetivo de Guaidó mientras intenta consolidad su Gobierno paralelo al de Maduro -que cuenta con cierto reconocimiento internacional pero ningún control sobre el estado- esmediante la promesa de llevar a cabo una política de amnistía que dejaría que los militares, policías y civiles continuasen con su vida pública tras la transición con total impunidad.Asimismo, Guaidó ha dado la bienvenida a lasque ha reconocido al hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional venezolana como mandatario legítimo del país latinoamericano. "Pude ver y tomar nota del mensaje enviado por el Coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington. Ante eso damos la bienvenida a él y a todos los que con honestidad se quieran apegar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la voluntad del pueblo venezolano", ha manifestado Guaidó a través de su perfil oficial de Twitter. No obstante, ha apuntado que "como institución legítima y responsable estamos trabajando para verificar toda la información".El agregado militar ha anunciado hace unas horas su ruptura con el presidente Nicolás Maduro y el reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, según ha informado el diario Miami Herald. "Como agregado de Defensa venezolano en Estados Unidos", ha afirmado Silva en una entrevista telefónica con el diario de Miami. "Mi mensaje para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, para todo el que lleve un arma, es que por favor no ataque al pueblo. También somos parte del pueblo y hemos tenido suficiente de un Gobierno que ha traicionado los principios más básicos y se ha vendido a otros países", ha añadido.Momentos más tarde, el portal digital venezolano Efecto Cocuyo ha publicado un vídeo en el que aparece el propio Silva, donde ha solicitado "al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de las Fuerzas Armadas" que. Silva y otros enviados diplomáticos venezolanos en Estados Unidos recibieron orden de volver a Venezuela tras la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Maduro después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera a Guaidó como presidente legítimo.En declaraciones a El Nuevo Herald Silva ha asegurado que. "Un alto porcentaje de diplomáticos no están de acuerdo con la usurpación de poderes de Maduro, pero siempre hay miedo a lo que pueda pasar a los familiares en Venezuela y la incertidumbre de lo que pueda pasar en un país extranjero", ha añadido. Silva es coronel de la Guardia Nacional. "Incluso ahora la diplomacia es prisionera de una minoría que sistemáticamente se ha hecho con el poder en nuestro país", ha argumentado."¡Basta! Dejen atrás el control ilegal de nuestro territorio y el poder ejecutivo. Los líderes son millonarios a espaldas del pueblo.. No olviden a sus esposas para que puedan conseguir leche para sus hijos. No olviden a sus madres y padres que no pueden conseguir pastillas para la hipertensión", ha agregado. "¡Basta ya! Reconozcamos al hombre que conforme a la ley es el verdadero presidente de Venezuela, Juan Guaidó", ha apostillado.