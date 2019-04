May pedirá una nueva extensión de las negociaciones y propone reunirse con Corbyn para acordar su salida de la UE

Publicada el 02/04/2019 a las 20:00 Actualizada el 02/04/2019 a las 21:03

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este martes que(UE) una nueva extensión para el Brexit y que se sentará con el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, para intentar "romper el estancamiento", según informa Europa Press.En una declaración desde, la primera ministra ha reconocido que "hay algunos que están tan cansados de estos retrasos y discusiones que querrían". "Siempre he sido clara respecto a que podrían lograr éxitos sin acuerdo a largo plazo, pero irse con un acuerdo es la mejor solución", ha manifestado, antes de resaltar que su Gobierno "necesita una nueva extensión del Artículo 50, que sea lo más corta posible y termine cuando se apruebe el acuerdo"."Necesitamos ser: para garantizar que salimos de forma puntual y ordenada", ha resaltado May, quien ha advertido de que "este debate y división no puede seguir mucho más tiempo". Así, ha sostenido que la situación "está poniendo a los parlamentarios y todos los demás bajoy está dañando nuestras políticas", por lo que se ha ofrecido a reunirse con Corbyn "para intentar acordar un plan que ambos cumplamos paray que lo hacemos"."Cualquier plan tendrá que incluir el Acuerdo de Retirada, quey que la UE ya ha dicho en repetidas ocasiones que no puede abrir y que no abrirá", ha explicado. En este sentido, ha apostado por "centrarse" en la que será la "futura relación" con la UE, al tiempo que ha argumentado que "el resultado ideal de este proceso sería acordar una postura sobre la relación futura que satisfaga los resultados del referéndum y que pueda ser presentada (...) ante la Cámara de los Comunes para su aprobación". "Después sería llevada ante el Consejo Europeo de la semana que viene", ha añadido."Sin embargo, si no podemos acordar una postura unificada, podríamos acordar varias opciones para la relación futura (con la UE) que pudiéramos presentar ante la Cámara de los Comunes en una serie de votaciones para", ha argüido. "De manera crucial, el Gobierno está preparado a ceñirse a la decisión de la Cámara de los Comunes, pero para que este proceso funcione la oposición debe comprometerse también a ello", ha añadido.En este sentido, May ha explicado quesobre el Acuerdo de Retirada". "Queremos acordar un calendario para este proyecto que garantice que es aprobado antes del 22 de mayo para que Reino Unido no tenga que participar en las elecciones al Parlamento Europeo", ha subrayado.Por último, ha reconocido que "es un momento difícil para todos" y que "lasson elevadas en todo el espectro de la discusión", si bien ha apelado a "encontrar los compromisos que den". "Es un momento decisivo para la historia de estas islas, y requiere unidad nacional para satisfacer el interés nacional", ha remachado May.