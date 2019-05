Guaidó reconoce que el plan de la oposición para derrocar a Maduro "no funcionó"

Publicada el 05/05/2019 a las 12:28 Actualizada el 05/05/2019 a las 13:08

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó , ha reconocido este sábado los, con la que espera lograr el "cese definitivo" de la "usurpación" del régimen de Nicolás Maduro . En una entrevista concedida al diario The Washington Post recogida por Europa Press, Guaidó ha admitido que esperaba que al producirse una oleada de deserciones dentro del Ejército, Maduro dimitiese.Sin embargo, el llamamiento de Guaidó para que los militares se "sumasen al proceso de cambio". "Tal vez necesitemos más soldados o, tal vez, necesitamos que más altos cargos del régimen estén dispuestos a respaldar la Constitución", ha señalado en esta entrevista.Tras ser preguntado sobre qué haría en caso de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, le ofreciese una, Guaidó ha respondido que le diría lo siguiente: "Querido amigo, John Bolton, gracias por toda la ayuda que ha brindado a esta causa. Gracias por la opción, la evaluaremos ypara resolver esta crisis. Y si es necesario, tal vez la aprobemos".En este sentido, Guaidó ha hablado sobre una, en el marco de la última escalada de tensión en la nación caribeña. "Estamos evaluando todas las opciones. Es bueno saber que aliados importantes como Estados Unidos también están evaluando estas opciones. Eso nos da la tranquilidad de que si necesitamos cooperación, sepamos que vamos a poder encontrarla". "Sentarse con Maduro no es una opción", ha dicho después de ser preguntado sobre si existía la opción de una mesa de negociación entre ambas partes. "Eso ocurrió en 2014, en 2016, en 2017... El fin de la usurpación es una condición previa para cualquier diálogo posible", ha añadido. Además considera que Maduro no ha ordenado su arresto por que "tiene miedo".La crisis venezolana se agravó el 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional reconocen porque consideran que las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo fueron un fraude. El 23 de ese mismo mes el presidente de turno de la Asamblea Nacional,Guaidó anunció el 30 de abril, junto a un liberado Leopoldo López , el inicio de, asegurando que contaban para ello con el apoyo de "un grupo importante" de militares. El presidente venezolano, por su parte, califica los hechos de "escaramuza golpista" y asegura que ha sido derrotada.