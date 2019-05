Alemania estudia multar a los padres que no vacunen a sus hijos contra el sarampión

Publicada el 06/05/2019 a las 10:26 Actualizada el 06/05/2019 a las 10:27

El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha indicado este domingo que está elaborando uno enfrentarse si no a una multa y la posterior exclusión de las guarderías.La iniciativa de Spahn ha tenido lugar ante el crecienteen el país sobre si la vacunación contra el sarampión debería ser o no obligatoria."Quiero erradicar el sarampión", ha manifestado Spahn., ha añadido el ministro antes de explicar su proyecto, que obligaría a los progenitores a demostrar que sus hijos han sido vacunados.En este sentido, ha alertado de que aquellos que no hayan vacunado a sus hijos podrían. Spahn considera que sus medidas cuentan con los apoyos necesarios para salir adelante.