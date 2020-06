Otro vídeo viral muestra la violencia policial extrema en EEUU

Las protestas que inundan las principales ciudades de EEUU desde el asesinato de George Floyd a manos de la policía el pasado 25 de mayo en Mineápolis, dejan numerosas imágenes que recorren el mundo. Desde saqueos, la Casa Blanca totalmente apagada, discursos para la historia y, por desgracia, actuaciones policiales desmedidas y abusivas.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

El periodista Mike Desmond grabó cómo la policía despeja las calles de Búfalo, Nueva York, y dos agentes tiran al suelo a un hombre de 75 años que acaba sufriendo un golpe en la cabeza. Tras esto, uno de los agentes hace el amago de ir a socorrerle, pero por indicación de un compañero continua la marcha de todos los policías equipados con material antidisturbios y esquivan al hombre que sigue en posición horizontal en el suelo.

Según afirma el Wahington Post los dos agentes ya han sido suspendidos. El comisionado de la policía de Búfalo, Byron Lockwood, inició una investigación de asuntos internos sobre los oficiales después de ver el vídeo, pero se negó a identificar a los oficiales. Mientras que el agredido se encuentra en el hospital en "condición estable pero grave", afirma el alcalde de Búfalo, Byron Brown.

El vídeo ha provocado una condena generalizada en línea, el gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, se ha manifestado vía Twitter, calificando la actuación policial como "totalmente injustificada y totalmente vergonzosa". "Los oficiales de policía deben hacer cumplir, NO ABUSAR, la ley" y agrega que apoya completamente las suspensiones de los oficiales.

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.



I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.



Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt