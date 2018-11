'Black Friday' y economía circular

Publicada el 23/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 22/11/2018 a las 18:39

El recién importado viernes negro es la mayor apuesta por el consumismo absurdo,bajan de precio. Ya sabes que los descuentos muchas veces viene precedidos de subidas de precios, que el mayor ahorro es no comprar, por ello, este año no vas caer. Aquí unos cuantas ideas de la economía circular que nos pueden ayudar a olvidar este viernes negro, otra vez. Siendo héroes just for one day.El Black Friday es el último exponente de la economía lineal. Es decir, comprar,, usar y tirar otra vez. .., haciendo un uso ilimitado de recursos para producir productos que serán desechados después del uso.Esto implica grandes vertederos, o grandes incineradoras, grandes usos de materias primas y de energía y de agua. Este modelo esy agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas. Además en este tipo de economía hay una fuerte dependencia de las materias primas y de energía, lo que conlleva un riesgo asociado al suministro, precios elevados de las mismas y con mucha volatilidad, así como una reducción significativa del capital natural, además de las consiguientes pérdidas económicas.Una economía circular, por el contrario, se centra en la reutilización de productos y materias primas, y en la prevención de residuos y emisiones nocivas en los suelos, el agua y el aire, siempre que sea posible ("cerrar el circuito"). Esto minimiza el uso de recurso naturales y no naturales, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de, del uso del agua de energía y por ello minimiza los residuos que se producen, que tiene que ir finalmente a un vertedero o a una incineradora. Hay que aplicar el análisis del ciclo de vida de los productos.Wallapop u otras webs de intercambio o ventas de productos de segunda mano son sin duda grandes. Productos que se van desechar empiezan una nueva vida. es curioso que son iniciativas privadas y no dela administración. Otro tanto puede pasar con bienes o servicios.Formas de economía solidaria o de trueque entre productos, o herramientas o servicios son una buena opción.Es totalmente imprescindible iniciar una senda de transición para pasar de la economía lineal a la economía circular. Repasemos las R de una economía circular, que tienen que ver directamente con la disminución de los recursos que necesitamos y de los residuos que generamos

1. REDISEÑAR y REPENSAR



Se trata de introducir elreduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación.Desde el principio de las etapas de fabricación incluyendo criterios ambientales sin incluir productos tóxicos, etc. y pensando desde el primer momento en cómo pueden volver a la cadena de producción e incluyendo desde el principio cual puede ser el destino final de los mismos. pensemos en los pasticos que acaban en los océanos.en ese eco diseño que nos va costar miles de millones de euros solucionarlo. hay que considerar las opciones de reutilización, reparación y reciclaje antes de la producción

2. REDUCIR



Es usar eficientemente materias primas yde productos que consumimos.

3. REUTILIZAR



Se trata de reusar o volver a volver au otro distinto al que fueron creadas. De esta forma se alarga su vida útil. pensar en la reutilziacion que se ha hecho durnate años de muchos productos. Es evidente que canto mas compras desechables hagas menos las podrás reutilizar.

4. REPARAR



Es mantener y arreglar los aparatos, los electrodomésticos, todo lo que se pueda, intentando que. Acuérdense del debate de la obsolescencia programada. Productos diseñados directamente para que se rompan a partir de determinando uso. Esto se ha realizado incluso con las actualizaciones de los iPhones. Se debe facilitar la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta.

5. RENOVAR

Se trata de modernizar, en la medida que se pueda, las cosas ya utilizadas antiguas o usadas para lograr quela función o servicio para la que fueron creadas.

6. RECUPERAR

Recoger materiales y productos usados para volver a introducirlos en

7. RECICLAR



Fernando Prieto pertenece al Observatorio Sostenibilidad. @iSostenibilidad

Reintroducir los materias residuales en procesos de producción de tal forma quede nuevos productos. Obsérvese que es una de las ultimas erres y que antes hay que intentar todas las anteriores.Es evidente que cuanto más inteligente compres mas ahorraras y mas circular será la economía que promuevas.Además se puede ser mas cool utilizando cosas usadas, por ejemplo la moda vintage o las bicicletas usadas. La economía circular es algo absolutamente revolucionario y que aunque algo aparezca algo exótico es seguramente la única opción para que la economía sea sostenible en un mundo finito como el que tenemos . Seamos cool.Seamos héroes.