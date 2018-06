Bienaventuradade la lluvia en las ramas verdes de los árboles y en los parlamentos. Bienaventurados.Bienaventurados las que comprueban quey que el corazón sabe pensar, igual que el cielo de junio sabe caer con su luz civilizada sobre los cultivos y los bosques. Bienaventuradas.Bienaventuradas las que descubren que viven en una democracia y que existen leyes que nos amparan contra la mentira y la corrupción, porque la libertad y la justicia, como la mentira y la corrupción, forman parte de la democracia real, que no debe confundirse con una quimera.Bienaventurados. Bienaventuradas.Bienaventuradas las que consiguen vivir por fin en un país en el que se acaba con la impunidad de. Bienaventurados.Bienaventurados los que eran tratados como tontos y de pronto comprenden que. Bienaventuradas.Bienaventuradas las que se niegan a separar la Historia de la Vida, las que saben que los amaneceres y las noches no caen en los púlpitos, ni en la casa del profeta, ni en la túnica del puro, sino en las preocupaciones de las mujeres y los hombres que hablan de, las pensiones, la igualdad, los teatros y las librerías. Bienaventurados.Bienaventurados los que aprenden quey que los bancos no se han fundado para ayudar a los consumidores. Bienaventuradas.Bienaventuradas las que se conmueven ante la belleza de los valles, los que caminan por las montañas y por las orillas de los mares para sentir que la sangre pertenece a la Naturaleza y la piel al sol y las yemas de los dedos a la caricia de la luna. Bienaventurados.Bienaventurados, los que resuelven, los que concilian, los que proyectan. Bienaventuradas.Bienaventuradas, el amparo de los débiles, el escudo que nos podrá defender de la ley de la selva imperante hoy en las redes de la especulación y en los sótanos de los instintos. Bienaventurados.Bienaventurados los que se niegan a confundir la ley con la mordaza. Bienaventuradas.Bienaventuradas. Bienaventurados.Bienaventurados los que saben rectificar. Bienaventuradas.Bienaventuradas las que no confunden la razón de Estado con los intereses del más fuerte, ni la inteligencia con el cinismo,Bienaventurados.Bienaventurados los que esperan y son pacientes y no dejan que el pesimismo se apodere de la lentitud, ni la renuncia de las dificultades. Bienaventuradas.Bienaventuradas las quepara no darse por perdidas. Bienaventurados.Bienaventurados los que han visto con sus ojos cómo eran obligados a abandonar el Gobierno de España unos corruptos que habían hecho de la desfachatez su forma de vida. Bienaventuradas.Bienaventuradas las firmantes del contrato social. Bienaventurados.Bienaventurados los hijos y las madres, los padres y las hijas, los abuelos y las nietas. Bienaventuradas.Bienaventuradas las que salen a la calle un domingo de junio y comprueban que. Bienaventurados.