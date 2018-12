El cuarto poder es otro

Publicada el 15/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 14/12/2018 a las 21:20

La incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentos a periodistas del Diario de Mallorca y de la delegación balear de Europa Press es un. A los pocos días de celebrarse los fastos institucionales por el 40 aniversario de la Constitución de 1978, un juez y un fiscal de Palma de Mallorca han ignorado por completo el artículo 20 de la misma, el que. Y (hasta el momento) no ha pasado absolutamente nada, más allá de las protestas y manifiestos que hemos firmado centenares de periodistas.El descrédito que desde los propios medios nos hemos ganado a pulso ha asomado inmediatamente en las redes sociales ante el atropello de Palma.y se nos recuerda que se trata de una decisión judicial a la que debemos tanta obediencia como cualquier hijo de vecino. Así es: cualquier periodista puede y debe ser investigado y en su caso condenado si vulnera las leyes.. Ni mucho menos. Hay periodistas delincuentes y delincuentes que ejercen como periodistas, más de los que nos merecemos en el oficio y entre la ciudadanía.Pero es que aquí no se trata de corporativismo. Esto no va de protegernos dentro de una tribu asediada por el desprecio generalizado, la falta de credibilidad, la precariedad laboral y la desvalorización casi total del oficio.. Sin la garantía de protección de las fuentes es imposible un periodismo riguroso, y sin ese periodismo no existe la democracia real.Un juez puede (y debe) requerir de cualquier medio de comunicación el material que considere oportuno sobre la investigación de un delito. Es una práctica frecuente a la que cualquier medio que ejerza honestamente su función está acostumbrado. Y es responsabilidad de la dirección del medio atender esos requerimientos, que viene a ser lo mismo que. Se trata de confianza. Sin la confianza de las fuentes o de la ciudadanía, la función del periodismo está liquidada. Y la democracia, herida.Pero lo ocurrido en Palma no consiste en un requerimiento a los medios. Lo insólito es quecon el objetivo de conocer la identidad de sus fuentes. Se investiga una revelación de secreto sumarial, cuando en cualquier caso ese delito estaría cometido por funcionarios públicos,. Parecen haber decidido, juez y fiscalía, que es más sencillo comprobar el móvil de un periodista (en clara violación de sus derechos constitucionales) que el de un mando policial o un miembro de la propia judicatura.La mitología desatada por el caso Watergate ha hecho mucho daño a nuestro oficio.. Jamás lo fue, y ahora menos que nunca. En toda democracia funcionan (o deberían funcionar) en complicado equilibrio el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y después, o antes por desgracia, está el poder económico, el poder del dinero., de vigilante de los demás poderes como intermediario de la ciudadanía.Dediquen unos minutos a conocer los principales detalles del llamado caso Cursach, la macrocausa iniciada en 2013 en Mallorca por orden del juez, célebre instructor del caso Nóos. Lo que empezó como un presunto amaño de oposiciones en la Policía Local de Palma terminó destapando. Trece meses estuvo en prisión provisional el principal encausado,, conocido como el rey de la noche mallorquina, situado por el juez al frente de una “organización criminal” e imputado por pinche aquí ). Cursach pagó un millón de euros sin despeinarse para salir en libertad bajo fianza, con la misma facilidad con la que su mano derecha al frente de la trama empresarial,, soltó medio millón. Las presiones, amenazas, agresiones y zancadillas sufridas por jueces y fiscales del caso Cursach son propias de la mafia, y a día de hoy no es descartable que la insólita decisión de violar el secreto profesional de los periodistas tenga como consecuencia buscada o involuntaria la nulidad de actuaciones.Hubo un caso Watergate, y andamos sobrados de colegas que se levantan cada mañana empeñados en repetir la hazaña de derrocar a un presidente. Pero hay demasiados casos Cursach.hasta que algún fiscal, algún juez o algunos periodistas que no suelen aparecer en las televisiones ni ser seguidos por miles de internautas obtienen pruebas para actuar contra quienes llevan toda la vida ejerciendo el verdadero “cuarto poder”. Pruebas o testimonios que no se habrían obtenido sin la confianza de las fuentes.