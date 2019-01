Nuestro sueño europeo

Publicada el 04/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/01/2019 a las 20:49

La Unión Europea es como el oxígeno. Cuando falta lo echas de menos. Pero si lo tienes, no lo agradeces. Que se lo digan a los ingleses, a los que Cameron metió en un lío monumental promoviendo un referéndum que creyó poder ganar. Gran Bretaña está hoy ante el abismo de la recesión económica y política,sobre las condiciones de salida, después de que laslograran amedrentar al exiguo porcentaje (más cuatro puntos) que decidió el Brexit.Pues bien, si los europeístas no nos levantamos,Las previsiones indican queen las próximas elecciones al Parlamento Europeo irán a partidos nacionalistas, que no quieren ceder soberanía estatal. Vox es en España laLa atomización del voto en la mayoría de los países europeos no solo afecta a la composición del Parlamento Europeo. Los gobiernos estatales que componen el Consejoporque en sus propios países tienen poca fuerza. De nuevo, España es un ejemplo, pero lo mismo sucede en Francia, en Alemania, en Italia.... Gobiernos débiles, coaliciones de pura conveniencia, liderazgos pobres. ¿Cómo pueden diseñar los presidentes o primeros ministros el futuro de la Unión si ni siquiera están en condiciones de garantizarLa actual Comisión Europea, dirigida por Juncker, ese personaje que inspira comoen un bar, termina mandato este año. Los socialistas y los populares europeos presentan a su spitzenkandidat, el holandés Timmernans y el alemán Weber, respectivamente, que por el momento tampoco parecen ser el milagro que Europa necesita.Las debilidades nacionales y, antes más concentrado en las dos grandes coaliciones de derecha e izquierda moderadas, retrasará debates y decisiones tan cruciales como el nuevo marco financiero de la Unión.Trump, Putin y Xi Jinping. Nada une más que un enemigo común, y para cada uno de ellos la Unión Europea, por motivos parecidos, es una amenaza. Porque impone controles al comercio internacional para garantizar el respeto a ciertas normas medioambientales y de derechos humanos. Porque actúa como la conciencia del mundo. Porque. Porque evita desmanes y regula desigualdades. Porque, en definitiva, es demasiado progresista.. O nos levantamos y les paramos, o van a interrumpir nuestro sueño europeo posiblemente para siempre.