¿A qué juega el PSOE, a qué juegan todos?

Agosto es un: los políticos están de vacaciones, las redacciones casi vacías, no hay fútbol del bueno con el que distraernos y, a veces,: la invasión iraquí de Kuwait en 1990 y elen la URSS al año siguiente. Estos dos acontecimientos, que cambiaron el mapa de Oriente Próximo y provocaron el hundimiento de la URSS , dejaron en los jefes el. Estamos a medio mes, en las fiestas de la virgen de agosto que en cada sitio tienen un nombre pese a compartir las mismas ganas de farra, y aún no se ha acabado el mundo. No lancen las campanas, que oportunidades no faltan: Hong Kong, China, Trump, Brexit.Se podría considerar que la(embestidura para algunos) decomo nueva presidenta de la Comunidad de Madrid contradice la frase de que los políticos están de vacaciones en agosto. Para ello habría que considerarla político, lo que. Según el, en su acepción 5ª, se dice “de una persona que interviene en las cosas del Gobierno y del Estado”. Se supone que dicha intervención tiene como fin. De momento, lo que sabemos es quedurante cinco años y que tiene asuntos turbios sin resolver dey de, como ha venido informadode manera profusa y detallada El presidente en funcionestambién podría quebrar la rotundidad de la frase “los políticos están de vacaciones”. Pese a que su entorno nos informó de que estaría en Madrid todo el mes al frente de la nave (en funciones), se le ha visto en el palacio de las Marismillas en Doñana ​​​​​​. Antes se había reunido con algunos miembros selectos de la sociedad civil para, ¿cuáles son los resultados? ¿Ha modificado en algo su estrategia?También sabemos que no hay negociaciones con(UP) para conformar un Gobierno, sea a la portuguesa o de coalición. Podría haber buscado Sánchez fórmulas para prolongar y mejorar el acuerdo que permitió el éxito de lacontra Rajoy, una buena base con diez meses de rodaje para uncon apoyo exterior de UP. O podría haber retomado estos días de agosto latras dos meses y muchos días de pasividad táctica., por ejemplo, en el anuncio de Pablo Iglesias desde la tribuna de oradores de que se olvidaba de Trabajo y se conformaba con añadir competencias en la política activa de empleo.El plan es el mismo:, dejar que los plazos corran, simular tal vez algo a última hora, y decir que la culpa es del otro. ¿Están seguros de queha salido del todo de La Moncloa?asegura que los acuerdos se pueden cerrar en el. Es verdad. En lason expertos en lograrlos cuando todo parecía perdido.El problema es confundir “acuerdo en el último minuto” con “sin tiempo a negociar”. Lo primero requiere paciencia, mano izquierda, equipos de trabajo, decenas de reuniones, hablar poco mientras se pacta la letra gruesa y se pule la letra pequeña, para que los líderes firmen en el último momento y se puedan presentar comocon “sentido del Estado”.La política, por si no lo han notado, tiene mucho de. Es la base del poder: que todos los demás creamos que el que dice que lo tiene, lo tenga de verdad. La demostración requiere mucho boato.El PSOE no tiene voluntad alguna de alcanzar un acuerdo con nadie. El objetivo de Pedro Sánchez y de sus asesores es, desde la misma noche electoral, repetir elecciones el 10-N y mejorar su resultado en varios diputados. Para conseguirlo es necesario convencer a los votantes de que. Y en eso estamos. Por eso no hubo negociaciones después del, como hubiese sido lo lógico, y se aplazó hasta después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, con la esperanza de que unabaratara las condiciones para apoyar el Gobierno.Sumen a la novísima presidenta—con los votos regeneradores de Ciudadanos— al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida , otro prototipo de persona. Dicen que es un tipo inteligente, y debe de serlo porque la oposición de abogacía del Estado no se la saca cualquiera. Es un caso claro, y en la izquierda divina concepción hay unos cuantos también, de cómo laes una nube negra sobre el cerebro que dificulta o impide su funcionamiento.Hablo de lo, de lo que va a ocurrir en estos cuatro años de barra libre y de, para recordar ay a, cuando le toque el turno de decir “no” otra vez, que unas elecciones el 10 de noviembre representan unde que acabemos con un trifachito en La Moncloa.Las encuestas no lo auguran, de momento, pero, más allá de sus asesores y palmeros, y más allá dedonde todo queda reducido a un trolismo hiperventilado, y perciben el gran cabreo, el hartazgo supino de la gente que se considera progresista, que reparte culpas entre ambos, y que anunciaa uno o al otro.Si no se presentan nuevos partidos será un voto destinado a la. ¿Cómo van a movilizar a la gente si no hablan de sus problemas, no buscan y pactan soluciones? ¿A qué vamos a tener miedo? ¿A Vox, que entre todos lo hancomo un actor más? ¿Seguimos en esto la estela de EEUU con, de Italia cono del Reino Unido conPodríamos tener miedo a la subida brutal de los alquileres, al empleo basura, al cambio climático que todos notamos, o a la xenofobia rampante que deja en el mar sin derechos a cientos de personas que huyen de las consecuencias de nuestros negocios de venta de armas , pero para eso solo. Seguimos esperando.