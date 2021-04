2 leyes, o la política como negocio

Publicada el 29/04/2021 a las 06:00

De las doce comunidades autónomas que celebraron elecciones el 26 de mayo de 2019, el gobierno de Madrid tiene dos récords políticos: es el que menos proyectos de ley ha llevado al parlamento regional y es el único que no ha llegado siquiera a presentar Presupuestos (ver aquí).

La producción legislativa del Ejecutivo de Ayuso se limita en estos casi dos años a la aprobación de dos proyectos de ley, ambos por lectura rápida y tramitación urgente, con el apoyo de sus socios Ciudadanos y Vox. Y ambos referidos a dos asuntos de negocios: el primero una reforma de la Ley del Suelo que elimina la obligación de obtener licencias urbanísticas para empezar a construir y las sustituye por simples "declaraciones responsables" de los promotores inmobiliarios; el segundo adjudica a una empresa del Grupo Planeta licencia para una nueva universidad privada, de las que andamos tan escasos en Madrid que ya duplican el número de las públicas (ver aquí).

Y nada más. Porque Ayuso y los suyos no han aprobado ni una sola de las 27 proposiciones de ley que otros grupos parlamentarios han presentado. Lo más curioso (o irritante) son los argumentos del PP para justificar esa parálisis legislativa: la complejidad que tiene un gobierno de coalición y el estallido de la pandemia. Im-pre-sio-nan-te. Como si en prácticamente todas las demás comunidades (y en el propio gobierno estatal) no hubiera coaliciones y como si la pandemia no afectara más que a Madrid.

La diferencia fundamental entre la gestión política de Ayuso y la de todos los demás gobiernos autonómicos (incluidos algunos correligionarios suyos) es que ha dedicado todos sus esfuerzos a confrontar con el Ejecutivo central, en lugar de priorizar los intereses de la comunidad que preside. ¿Qué dirían Ayuso y sus altavoces mediáticos si un gobierno de izquierdas fuera incapaz en dos años de acordar unos Presupuestos o limitara su cosecha parlamentaria a la aprobación de dos proyectos de ley? Mi apuesta: "panda de vagos", "gobiernan para los amigos", "sólo saben mandar a golpe de decreto", "bolivarianos"... Sin complejos.