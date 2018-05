Hasta siempre, comandante

______________

Fernando Reinlein es militar (r) y periodista. Fue condenado y expulsado del Ejército por su pertenencia a la UMD

Luis Otero Fernández, 85 años, falleció este martes 22 de mayo en Madrid. Era coronel de Ingenieros (r), pero para muchos, entre otros para quien esto escribe,. Otros habrá que escriban su biografía desde el rigor para la historia. Yo solamente voy a poner unas líneas desde el sentimiento.Y decir sentimiento referido a Luis Otero es hablar, cómo no, de sus hijos, pero sobre todo de, aquellos en los que se luchaba por la libertad en España. Hablar del Comandante Otero es hablar del coraje y el valor, como los que él tuvo para fundar en 1974, junto con Julio Busquets y otros diez compañeros más, la Unión Militar Democrática (UMD) , y hacerlo desde dentro de las filas del ejército.Cuando detuvieron a nueve de los dirigentes - luego vendrían más - todo el poder del régimen se unió contra estos raros ejemplares de militares que venían a demostrar que las Fuerzas Armadas no eran monolíticas y que la existencia de la UMD, nacida meses después de la Revolución de los Claveles de Portugal, era una rendija por la que entrabae incluso a Adolfo Surez, como él mismo reconoció años más tarde al autor de estas líneas.Éramos muy pocos, creíamos desde las prisiones militares cuando fuimos detenidos, pero luego... quienes querían- queríamos- una España en libertad. Y en esos momentos difíciles, Luis Otero demostró su temple y su coherencia. Y hablar desde el sentimiento también es recordar su sentido del humor, que tanto nos ayudó en aquellas fechas. Cuando ya fuera de prisión le llamaba algún periodista se solía identificar como "el marido de la mujer del comandante Otero."El mando militar se cebó en él especialmente cuando. Un solo Castillo Militar en Baleares para él con orden a los soldados de no dirigirle la palabra, por ejemplo.Y hablar desde el sentimiento puede dar para mucho porque son miles los recuerdos de una época ya lejana. Pero más tarde, lo que le valió el reconocimiento de tanta gente. El premio de los Derechos Humanos puede ser un buen ejemplo. Pero dejémoslo ahí. Puede resultar muy facilón. Puede resultar manido. Que cada cual piense lo que quiera. Pero desde el sentimiento, y para decirte adiós, solamente se me ocurre echar mano del título de una emocionante canción: Hasta siempre, comandante.