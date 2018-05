___________________________



* Curra Ripollés, periodista, es hermana del comandante José Manuel Ripollés, fallecido el 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yak-42

Hace un año, cuando el Consejo de Estado reconoció por unanimidad que la Administración había actuado de forma negligente en la contratación del Yak-42, se le preguntó a Rajoy qué pensaba de este asunto y respondió: "Hace dos días, cuando la Audiencia Nacional certificó que, o lo que es lo mismo, de forma fraudulenta, se le preguntó al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, qué pensaba de este asunto y respondió: "Son cosas del pasado".Para responder así sólo hace falta una cosa:La ausencia de esta virtud en ambos casos ha tenido consecuencias desastrosas de las que en ningún momento se puede decir que SON COSAS DEL PASADO.Hoy hace 15 años que fallecieroncuando venían de cumplir una misión internacional en Afganistán. Hoy, 15 años después, ya sabe toda España que no fue un accidente sino el resultado de una cadena de actuaciones negligentes reconocidas por el Ministerio de Defensa el año pasado cuyo resultado final fue de 75 muertes (13 tripulantes ucranianos y 62 militares españoles).Para ellos no es pasado, ni presente, ni futuro. Simplemente, fue nada más y nada menos que el final de sus vidas.Cada día les echamos de menos. Y tenemos que vivir con una verdad certificada que cuenta que todo se hizo mal y que los responsables: Trillo, Ugarte, general Alejandre, general Navarro... han sido recompensados o indultados. Para esos sinvergüenzas claro que es pasado.Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional vienen a demostrar que existía una clara corrupción institucional dentro del PP y deja meridianamente abierta la puerta para iniciar acciones legales contra Mariano Rajoy. El Tribunal del caso Gürtelcuando decía "no recordar nada sobre la caja B" porque eso "es cosa del pasado".Tan del pasado que entre los condenados se reparten hoy más de 300 años de cárcel.Una pena que solo lamento en el caso de José Luis Peñas. El exconcejal del PP de Majadahonda que verdaderamente destapó la trama Gürtel. Y con el que me encuentro plenamente identificada porque el hecho de actuar con ética nos ha valido la difamación y persecución del partido cuya corrupción interna queda ahora certificada. Nosotros no recuperaremos jamás a los 62, pero deseo de todo corazón que él sí recupere su vida y su libertad.No... jamás se debe decir que lo mal hecho es cosa del pasado.Porque si se deja ahí jamás será posible la regeneración democrática.La memoria histórica desde la responsabilidad del reconocimiento de lo mal hecho, desde el verdadero arrepentimiento, desde la ética es lo único que nos permitirá dejar a las generaciones venideras una democracia saludable en la que lo bien hecho en su pasado les permita disfrutar dedel que vivimos ahora en España.