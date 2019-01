Paro: una debacle protectora

Publicada el 06/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/01/2019 a las 13:44

Dos debacles sociales

Alternativas

Transcurridos los últimos diez años de superación de la crisis (2008-2018) hemos recuperado en España, pero somos una sociedad con más pobreza y desigualdad social. Uno de los síntomas de esta paradoja lo tenemos en el galopante deterioro de la protección social de nuestros parados.Según la Contabilidad Nacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística la producción de riqueza es hoy ya algo superior a la del año 2008. Y según la Encuesta de Población Activa del mismo Instituto, el número de parados estimados (en el tercer trimestre de 2018) rondaba losuna cifra muy semejante a aquella con que cerrábamos el año 2008.Con la misma riqueza nacional y un semejante volumen de desempleados todo debiera ser muy semejante. Y, sin embargo, un espeso entramado normativo neoliberal, combinado con la galopante corrosión del mercado laboral, está provocando que la situación social de esos más de tres millones de personas sea hoy mucho peor que hace diez años.Enpor el creciente colectivo de parados que no gozan de ninguna protección económica. Pues para un muy semejante volumen de parados, mientras en 2008 eran algo menos de un millón las personas sin protección alguna, diez años más tarde la cifra asciende a casi un millón y medio.. En un primer gráfico recogemos el porcentaje de parados estimados que reciben alguna ayuda económica: el deterioro es manifiesto, pasamos del 68,9% al 55,1%.Enconviene tener muy claro que la situación de los parados que reciben ayudas económicas también se ha deteriorado. El grupo de los parados que percibe una razonable prestación (llamada contributiva y por un importe medio de 1.200 euros mensuales en la actualidad) ha ido cayendo en picado, mientras al mismo tiempo ha ido engordando el colectivo de parados que perciben otro tipo de ayudas (subsidio, inserción, activación) por debajo de los 500 euros mensuales. De manera que tenemos también hoy. En un segundo gráfico recogemos el desplome de los parados estimados que reciben una prestación mensual decente. Caen a la mitad: de casi el 44% a apenas el 24%.Y si bien la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ayudará a mejorar las prestaciones no contributivas que recibe uno de cada tres parados estimados en España, no debe olvidarse que (por interposición del llamado indicador público de renta de efectos múltiples ) dicho subsidio (hoy de 430 euros mensuales) asciende apenas al 58% del SMI (ahora 736 euros). TodaPara poder salir de estas ratoneras sociales es imprescindible recuperar los niveles de cobertura (y de gasto de medio en protección por desempleado) de hace diez años. Porque un país que produce el mismo volumen de riqueza y tiene el mismo volumen de parados no tiene ni debe mirar para otro lado. Para eso se necesita recursos económicos: que todos(Ratos, Aznares, futbolistas de élite, y un largo etc.) dejen de serlo y que, al mismo tiempo,(Florentinos de obras, banqueros de la deuda, etc.) dejen de meter la mano en el cajón público.Son imprescindibles esos recursos porque, además, este pasado diciembre quedó muy claro que del nuevo presupuesto de la Eurozona nada cabe esperar para mutualizar lo que los tecnócratas de Bruselas denominan estabilizadores automáticos (fondos para desempleo entre otros). Lo que no deja de ser un nuevo síntoma -más que preocupante- de la crónica falta de agenda social de una unión monetaria y comercial neoliberal, que tanto jalean por cierto todos nuestros gorrones y parásitos.Sin embargo solo a la escala de la Unión Europea sería factible una reducción de la jornada y de la vida laboral que acompañadas de una redistribución del empleo estable disponible en nuestras economías cada vez más automatizadas, permitan acceder al mismo a jóvenes y parados de larga duración. A esa escala también será posible abrir camino a una renta básica garantizada que, para empezar, incluya entre otros colectivos prioritarios, a las personas en busca de un empleo digno. Sin contribuyentes gorrones y sin países gorrones.