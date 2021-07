Han pasado 20 años: que no pasen 20 más

Publicada el 23/07/2021 a las 06:00

Hace 20 años que falleció nuestro padre, Juli Busquets. Él y otro militar, Luis Otero, se enfrentaron al régimen e inspiraron y fundaron la Unión Militar Democrática (UMD). Aquel grupo de militares fue creciendo y reclutó a más de 300 compañeros. Defendían la apertura de la dictadura hacia la democracia. Posteriormente, se les procesó, condenó, sancionó y se les apartó de la Carrera Militar. Con la llegada de la democracia, Juli Busquets entró en política y siguió ejerciendo de profesor, su gran pasión.

Hace dos años, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a concederle la Cruz al Mérito Militar, ya que no había sido incluido entre los procesados de la UMD condecorados en 2010. De momento, no tenemos noticias al respecto. Confesamos que, inocentemente, creímos que algún día una Administración llamaría para ponerle su nombre a una Escuela Militar, a un espacio en la universidad, a un premio o a una beca. O que le concederían la Creu de Sant Jordi. Pero no. La Consellera Montserrat Tura lo intentó sin éxito. La única administración que lo consiguió es el Ayuntamiento de Barcelona. Puso una placa donde vivió. Pronto se pondrá un espacio con su nombre. Nos alegramos enormemente por ello.

Si los demócratas no ensalzamos a las figuras relevantes que lucharon contra el franquismo y no hacemos pedagogía con los más jóvenes, contribuiremos al auge de la extrema derecha. Daremos alas a aquellos que se niegan a denunciar el fascismo del pasado o a aquellos que escriben cartas incitando a levantamientos. Una democracia moderna ensalzaría a aquel grupo de hombres en el ámbito castrense y serían tomados como ejemplo. Confiamos que el Ejército recupere su figura y la del resto de sus compañeros de la Unión Militar Democrática. Esperemos que no tengan que pasar 20 años más. Al fin y al cabo, aquellos hombres fueron marginados y humillados por defender la democracia.

________________

Montserrat Barenys, Joan, Esperança y Juli Busquets Barenys son la viuda y los hijos del coronel Juli Busquets Bragulat, uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD)