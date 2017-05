info Libre

La empresa panameña de la que es dueño el fiscal jefe de Anticorrupción,, fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.Como desvelóeste lunes, Manuel Moix es desde 2012 dueño del 25% de la sociedad Duchesse Financial Overseas . El resto de las acciones pertenecen, a partes iguales, a sus hermanos Margarita, Pilar y José María. La empresa panameña es propietaria de un chalé, valorado en 550.000 euros, situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Los hermanos Moix heredaron la compañía en dos fases: en octubre de 2008, cuando murió su madre, y en 2011, cuando falleció su padre. Desde entonces,. La han mantenido durante cinco años y medio en el paraíso fiscal de Panamá.Duchesse Financial Overseas se constituyó en una escritura pública firmada el 22 de diciembre de 1987, ante, notario quinto del circuito de Panamá. El capital social se fijó en 10.000 dólares estadounidenses, dividido en 100 acciones, y como “objeto principal” se señala el siguiente: “Dedicarse en la República de Panamá o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar en préstamo, comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo, o anticresis, toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícito comercio”.De acuerdo con la información que figura depositada en el Registro Mercantil de Panamá, a la que ha tenido accesoLa escritura fue elaborada por el bufete, uno de los principales de Panamá. Ese mismo despacho fue designado como agente residente de Duchesse Financial Overseas en el país centroamericano.Los primeros directivos de la compañía fueron tres de los testaferros panameños más activos durante las últimas décadas:fue designado presidente,fue nombrada secretaria yfue elegida tesorera.Esta última fue una de las protagonistas de una reciente sesión en el, en un debate sobre los papeles de Panamá y las consecuencias de la evasión fiscal, celebrado el 18 de abril de 2016. El portavoz del Grupo Socialista, el belga, señaló lo siguiente en su intervención: “Estimados colegas. ¿Alguien en la sala sabe quién es la señora Aida May Biggs? Supongo que no la conocen. Vive en Panamá y tiene 93 años. Nada especial, pueden decir, pero resulta que es la directora de 17.539 compañías off-shore, desde bancos a navieras. Antes de que saltase el escándalo [de los papeles de Panamá] –quizá no me crean, pero es verdad– ella ni siquiera era consciente de ser la directora de 17.539 sociedades. Si, por casualidad, alguna de nuestras Administraciones fiscales averiguase algo sobre uno de estos instrumentos societarios off-shore, la investigación terminaría con el nombre de la señora May Biggs.Es decir, la tesorera y directora de la empresa de los hermanos Moix fue mencionada en elcomo ejemplo de la actuación de los testaferros panameños.Pero lo cierto es que sus compañeros en Duchesse Financial Overseas tampoco se quedan atrás en su actividad societaria: tanto Pablo Javier Espino como Adelina Mercedes Chavarria de Estribi figuran en más de 10.000 compañías vinculadas tanto a Panamá como a otros paraísos fiscales La función de estos testaferros es servir como personas interpuestas con fines de ocultación, garantizando así el anonimato de los verdaderos dueños que se ocultan bajo el velo societario creado en lasLa escritura de constitución de Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988, así que desde esa fecha ya pudo operar como unaPocos días después, el 25 de enero de aquel año, la compañía off-shore nombró apoderada a, la hermana mayor del fiscal Anticorrupción . Este apoderamiento se produjo ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.Y al día siguiente, 26 de enero de 1988, la compañía convocó una junta de accionistas que procedió a nombrar a la nueva junta directiva. Como presidente pasó a figurar Gerhard Leiss,, la principal ciudad suiza; como secretaria se designó a, con el mismo domicilio que el anterior, y como tesorera permaneció Aida May Biggs, la testaferro de las 17.539 compañías.Así que, cuando el 24 de febrero de 1988 Duchesse Financial Overseas compró oficialmente el chalé de Collado Villalba, la estructura de esta sociedad era la siguiente: tenía su sede en Panamá, estaba presidida por un abogadoy la apoderada era la hermana del ya entonces fiscal Moix.En aquel momento, la finca y el chalé de Collado Villalba ya eran de los padres del fiscal:. Y el único objeto de trasladar la propiedad del chalé a una sociedad panameña era camuflar la identidad de sus verdaderos propietarios.Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, compró la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. Según sus datos, había sido construida una vivienda unifamiliar de dos alturas y con una superficie total de 220 metros cuadrados.Los hermanos Moix, que la tienen a la venta en varios portales inmobiliarios, aseguran que la superficie es de 645 metros cuadrados.Poco después, en junio de 1987, el matrimonio Moix-Blázquez constituyó una hipoteca cona cambio de un préstamo de 14 millones de pesetasY, en febrero de 1988, fue cuandoque ellos mismos habían adquirido.La casa de Collado VillalbaDe hecho, allí era donde residían los padres del fiscal. Y en una de las plantas de arriba se alojaban sus hijos cuando iban a visitarlos, según explicaron a este periódico fuentes próximas a los Moix.