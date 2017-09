Lesmes asegura que "nadie sufrirá por hacer cumplir la ley" y tilda el proceso independentista de "inaceptable"

"Defensa activa" de la Constitución

El Carlos Lesmes , ha asegurado queante el desafío independentista de la Generalitat de Cataluña, ya que los jueces tienen el deber de amparar a todos los servidores públicos de toda España.Lesmes ha enfatizado este martes durante su discurso ante la cúpula judicial y Felipe VI —reunidos en el Tribunal Supremo con ocasión de la Apertura del Año Judicial— quey en las leyes, "especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos", según recoge Europa Press.Además, el presidente del órgano de gobierno ha subrayado que, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional"., ha concluido."Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación,pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo", ha añadido.Por otro lado, ha recalcado quelo que supone una "mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles" y ha recordado que la Constitución es "un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento".El José Manuel Maza , ha advertido quefrente a "las vías de hecho en las que se está incurriendo por algunos", en clara alusión al denominado proceso independentista en Cataluña.Sin citar concretamente las últimas actuaciones de la mayoría independentista que lidera este proceso en el Parlamento y el Gobierno catalanes, Maza ha recordado que"en todos los frentes" del ordenamiento jurídico.Así, ha anunciado que bajo su dirección, las fiscalías tanto de la Audiencia Nacional , ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Cuentas, así como la jefatura fiscal en la Comunidad Autónoma de Cataluña "y las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona seguirán actuando con celeridad y coherencia, siempre con, para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional".Maza se ha referido a la deriva nacionalista durante el último tramo de su discurso, subrayando que el Ministerio Público no abriga duda acerca de sus obligaciones y de su "vocación como promotor de la Justicia" al considerar quede los españoles.En esta tarea, ha remachado,, del Estado de Derecho y de democracia, no caben vacilaciones de clase alguna".Maza garantiza no obstante una, si bien "firme y enérgica" para garantizar la preservación de las Instituciones del Estado de Derecho que es "patria común e indivisible de todos los españoles".Elque han escuchado de primera mano los tradicionales discursos de apertura que serán leídos por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; y por el fiscal general, quien no había participado antes en este foro por haber sido nombrado el pasado mes de noviembre.