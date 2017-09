info Libre

Un "buen precedente" en 2009

El PSOE defenderá ante el Pleno del Congreso de este martes una proposición no de ley para que se declareny que "carecen absolutamente de eficacia y validez" todas las, incluidas las emitidas contra el president de la Generalitat de Cataluña, ejecutado en 1940.El PSOE lleva este debate a la Cámara baja en, apenas una semana después de que el Pleno del Parlament aprobase la Ley del Referéndum con la que el Govern de Carles Puigdemont ha convocado la consulta del 1 de octubre "Aunque mirar hacia adelante siempre implica olvidar una parte del daño recibido, la consolidación plena de nuestra democracia no puede construirse desde el olvido", comienza el texto firmado por Meritxell Batet , miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista.Los socialistas recuerdan que la Ley de Memoria Histórica declaró lamotivadas por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Estiman que esta declaración de ilegitimidad implica como consecuencia jurídica la "nulidad radical y carencia absoluta de eficacia y validez" de sus condenas.La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Cataluña ( ArmhCatalunya ) considera que se trata de una iniciativa. "Creemos que debería ser más amplia y hacer mención aque se hicieron, no de una forma implícita como está en el texto, sino especificándolos", asegura asu presidente, Manuel Perona, Además, también insiste en que, además de la nulidad jurídica, debería incluirse laque acompañaron a las sentencias, como el embargo de bienes y dinero.Igualmente, Perona valora lapor la necesidad de "empezar a afrontar todos el futuro", algo que no se puede hacer "arrastrando la rémora de lo que significó el franquismo y sin cerrar este tema".Lluís Companys i Jover estaba exiliado en Francia en 1940 cuando fue detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas. Fue torturado, sometido a un consejo de guerra el 14 de octubre de ese mismo año que lo consideró responsable de uny esa madrugada fue ejecutado en el Castillo de Montjüic. Previamente, el 13 de diciembre de 1939, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona declaró en otra sentencia su responsabilidad política, incautando sus bienes, inhabilitándolo, exigiendo su extrañamiento y retirándole la nacionalidad española.El PSOE también recuerda a otras dos víctimas de la colaboración entre la policía nazi y la franquista: los socialistas, detenidos en Francia y fusilados en Madrid el mismo año que el president.El presidente de la ArmhCatalunya califica de "buen precedente"la aprobación por parte del Gobierno catalán de lade la sentencia contra Companys, ya que consideraron la nulidad del proceso como "un acto de justicia".La resolución coincidió con el 69º aniversario del fusilamiento de Companys y en ella se señaló que el pueblo de cataluña "todavía reclama un último gesto" para honrar a su presidente. Perona señala además que en esa ocasión sí se señalaron todos los consejos de guerra, su nulidad e ilegalidad.