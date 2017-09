El PNV avisa: si Rajoy da una respuesta "exacerbada" a Cataluña, se "complicaría" la negociación de los PGE

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este martes de que si el Gobierno de Marianoen Cataluña, se "complicaría" l a próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, que el Consejo de Ministros pretende aprobar el próximo día 22."Responder al tema de Cataluña rebasando determinadas líneas y niveles complicaría la relación que pudiéramos tener con el PP . Eso lo sabe todo el mundo y, para empezar, el Gobierno", ha manifestado Esteban a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso. El PNV, según ha dicho,alguno ni tiene prevista ninguna reunión con el Ejecutivo a propósito del proyecto presupuestario.Preguntado en este punto que cuáles serían las líneas rojas que dificultarían la negociación de esas cuentas públicas,"Poco a poco. No vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Vamos a ver cómo van las cosas, cómo se desarrolla todo y qué es lo que hace cada uno", ha respondido.En concreto, sobre sisería un problema en esa futura negociación presupuestaria, el diputado vasco ha insistido en que hay que ir "paso a paso". "No quieran que haga de Rappel y empiece a dibujar en el vacío", ha zanjado.En todo caso, Esteban ha defendido quesobre su futuro, como mayoritariamente reclama, "siempre es positivo" y, de hecho, ha dicho que le gustaría que si así se intentara no sólo con esa comunidad sino también con Euskadi si sus ciudadanos también lo demandasen."Debería ser algo natural", ha comentado.