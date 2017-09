Los telediarios de TVE silenciaron la exhumación de Timoteo Mendieta el mismo día que informaban sobre fosas comunes en Colombia

info Libre

El PP, omnipresente en el aniversario de Miguel Ángel Blanco

Mientras el Parlamento discute las fórmulas legales para "devolver el pluralismo a RTVE" , el órgano de representación de la redacción, el Consejo de Informativos (CdI) ha elaborado sendos informes sobre cómo los telediarios silenciaron las noticias referidas a la exhumación y posterior entierro de Timoteo Mendieta , y el partidismo a favor del PP de las informaciones en torno al veinte aniversario del asesinato deAmbos documentos han tenido difusión interna, peroha tenido acceso a su contenido.En el primer caso, uno de los elementos especialmente significativos se produce el día del entierro del antiguo sindicalista, acto del que informaron todos los medios nacionales, y del que se hicieron eco televisiones y agencias internacionales, sin que apareciera mención alguna en el telediario, que sí dio cabida a. El Consejo de Informativos reproduce la queja de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante la dirección cuando afirma: "En los días que duró la exhumación, numerosos medios de comunicación nacionales, pero también lo hicieron medios internacionales: The Wall Streel Journal, Associated Press, Reuters, Euronews, Deutsche Welle,.... Nos cuesta entender que ni la radio ni la televisión del ente Público RTVE hayan considerado desde un criterio periodístico ni de interés social haber dado cobertura a ninguna información sobre el proceso de búsqueda de Timoteo Mendieta, la lucha de su hija Ascensión por obtener justicia o el funeral celebrado ayer. Como ciudadanos que financiamos el Ente, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica nos gustaría conocer las razones por las que en estos dos meses no se ha llevado a cabo ninguna cobertura nacional a este proceso".El CdI recuerda que de esa manera se niega el acceso social a que ese colectivo tiene derecho, y resalta que el responsable de los Informativos de fin de semana,, no ha respondido a las preguntas formuladas sobre el asunto: "Este CdI ha podido saber que los responsables del TD de Fin de Semana sí respondieron a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Les contestaban que 'para acudir a la inhumación de los restos de Timoteo Mendieta y les pedían, en próximas ocasiones, que les avisaran".Al margen de la consideración ética y profesional que tal respuesta pueda merecer, el órgano de representación ofrece en este informe las siguientes conclusiones: "Los Telediarios de TVE silenciaronlas noticias relacionadas con Timoteo Mendieta. Ni siquiera tuvo hueco en el telediario el día del entierro del sindicalista en el cementerio civil de Madrid, un acto al que asistieron centenares de personas. Resulta cuanto menos paradójico que ese mismo día el Telediario de Fin de Semana que dirige Pedro Carreño sí emitiera una pieza de. Los responsables de los telediarios de TVE incumplieron además la obligación de garantizar el derecho de acceso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No pudieron hacerse oír en una información que les vinculaba directamente porque los Telediarios no cubrieron la noticia".Asimismo, el CdI considerainsuficiente la cobertura realizada por el Centro Territorial de Castilla-La Mancha. Según su director a lo largo de todo el largo proceso de búsqueda e identificación de los restos de Timoteo Mendieta. "sólo informaron con unas colas el 19 de enero de 2016, es decir con motivo de la primera exhumación". No hicieron ninguna referencia sin embargo durante la segunda exhumación que dio como resultado la identificación de los restos del sindicalista asesinado. "Una cobertura incompleta que también hurtó a los telespectadores del informativo territorial de Castilla-La Mancha el derecho a recibir informaciones relevantes de su comunidad autónoma", se señala."El caso de Mendieta es paradigmático por las circunstancias humanas y judiciales que lo rodeaban, aunque no es el único: en España 114 mil civiles asesinados durante el franquismo siguen enterrados en cunetas y fosas comunes según cálculos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica., y nuestro ordenamiento exige que 'los profesionales de la información tienen el deber de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública con veracidad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal'”.En el informe sobre el aniversario de Miguel Ángel Blanco, el CdI destaca como "el lunes 10 de julio la primera edición del Telediario informa de que se cumplenen un bloque que cuenta con un sola conexión en directo que se realiza desde la sede nacional del Partido Popular en Génova". En el Telediario, se recuerda, se dedicó un total de dos minutos y treinta y cinco segundos para informar del homenaje que organizó el PP en la puerta de su sede y de lo que en ese acto dijo el presidente del Gobierno en recuerdo al concejal de Ermua. "La editora del TD1 dedicó al Partido Popular el triple de tiempo que a los partidos de la oposición a los que se les concedió en total cuarenta y siete segundos", se señala. El CdI considera que hubiese sido más apropiado que la única conexión en directo se hubiese realizado, como sí hizo la segunda edición del Telediario, desde Ermua, la localidad vizcaína donde ETA secuestró al concejal y donde surgió el conocido como Espíritu de Ermua.El 11 de julio se emitió una información, con el formato de unas colas, sobre los actos institucionales de recuerdo que tendrán lugar un día después y en el que se hace referencia al acto que tendrá lugar en el ayuntamiento de Madrid. "En ese texto se confunde al Ayuntamiento de la capital con el partido al que representa la alcaldesa", denuncia el informe. El 12 de julio se emite en el Telediariocuando se cumplen 20 años de su asesinato. En el texto y en rótulo "se destacan los abucheos a la alcaldesa Manuela Carmena".Ante esos hechos, y tras recabar información a los responsables editoriales, el órgano de representación concluye: "El CdI lamenta que los responsables editoriales falten, una vez más, a los principios de veracidad y objetividad a los que estamos obligados los profesionales de RTVE. Otro de los principios vulnerados es el de la pluralidad al otorgar, como demuestra el presente informe, un protagonismo excesivo a la información del partido que sustenta al gobierno en detrimento del resto de formaciones políticas con representación parlamentaria. Consideramos además un error grave ambientar con uno de los temas de “Forrest Gump” una pieza sobre Miguel Ángel Blanco. Creemos también que aplicar un “doble rasero” a las informaciones del Telediario beneficiando, como hemos demostrado en este informecon el partido al que representa su alcaldesa constituyen graves vulneraciones deontológicas".