Trapero ordena limitar el uso de la fuerza y nunca usarla de manera generalizada el 1-O

Reunión de este viernes

Dispositivo Àgora

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha ordenadodurante la jornada del domingo por el referéndum del 1-O ante las personas que puedan ejercer resistencia pasiva y que, ante estas conductas, no se use la porra policial.En una circular difundida entre los agentes con los principios generales de actuación, recogida por Europa Press, Trapero pide que todas las actuaciones se rijan por los principios básicos de, y sostiene que deberá imperar "la contención y la mediación de cara a contribuir a facilitar el mantenimiento de la paz social y la convivencia".El máximo responsable operativo de los Mossos ordena que en situaciones de resistencia pasiva no se podrá ir más allá deo para permitir abrir un pasillo que deje acceder a la policía para hacer las comprobaciones y acciones ordenadas por el auto judicial. ", extensible, u otros elementos de naturaleza similar para llevar a cabo estas acciones", prosigue.No obstante, en caso de agresiones a terceros o a la propia policia se podrá actuar para evitarlas pero limitando la acción a los protagonistas de estas agresiones "y". Así, avisa a los agentes de que antes de adoptar ninguna decisión que suponga usar la fuerza se deberá "de una intervención policial, evitando generar un mal mayor que el que se trata de evitar". Además, puntualiza que esta directriz se deberá cumplir especialmente cuando entre los concentrados hayaLa jefatura de los Mossos d'Esquadra se ha reunido en la mañana de este viernes con comisarios y mandos en las dependencias del Complejo Central en Sabadell (Barcelona) para informar del operativo del 1-O. Tras la reunión, los Mossos han explicado a través de su cuenta de Twitter quepero aplicando los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia."Para nosotros no hay nada más importante que seguir garantizandoy nuestros valores son los valores de nuestra sociedad", afirman. En el mismo sentido, la Policía catalana publicó que es tan importante el qué como el cómo: "Nos encontrareis en la calle cumpliendo el mandato judicial y mediando para facilitar el mantenimiento de la paz social ".Elde los Mossos para el 1-O está activado en su máximo nivel desde el 20 de septiembre , y ello comporta que se haya activado también a todos los agentes que trabajan en los servicios centrales —los de investigación y especializados—, con turnos de 12 horas y de uniforme.Este operativo prevé lade muchas de las unidades, después de que ya se hiciera en las unidades antidisturbios (Brigada Móvil y Recursos Operativos).