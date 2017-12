Sánchez arropa a Iceta junto a Borrell y Zapatero

Rajoy reivindica el "voto útil"

JuntsxCat llevará a la Fiscalía las declaraciones de Santamaría

A tres días de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, convocadas por el Gobierno estatal bajo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con un candidato en Bruselas y otro bajo prisión provisional,y en el que la coalición Catalunya en Comú Podem, a favor del derecho a decidir, en contra tanto del 155 como de la vía unilateral independentista, será decisiva. Los líderes de los dos grandes partidos en España, PP y PSOE, han acudido a Cataluña este domingo para arropar a sus candidatos.ERC y JuntsxCat, las dos principales fuerzas del espectro secesionista, han lanzado mensajes atacando a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por asegurar en un acto este sábado que el presidente del Gobierno ha conseguido que las formaciones "no tengan líderes porque están descabezados". La acusan de reconocer que los políticos presos son, en realidad, presos políticos.El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha pedido este domingo el voto para el PSC de Miquel Iceta porque lo ve el único partido capaz de superar la situación actual de Cataluña: "", informa Europa Press.Lo ha dicho en el mitin central del PSC celebrado en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona ante 5.000 personas –según la organización–, en el queSánchez ha defendido que en estas elecciones, y ha asegurado que la lista que lidera Miquel Iceta es la que puede hacer efectiva la reconciliación de todos los catalanes, que se ha visto quebrantada por el soberanismo, a su juicio.Ha reivindicado que la candidatura de Iceta puede pasar página al proyecto soberanista, y recuperar lo que considera que ha dañado el independentismo: la economía, el empleo y la convivencia.Sánchez ha reivindicado que, pese a que PP y PSOE son absolutamente contrarios a la independencia, eAsí, ha reivindicado la apuesta por la justicia social de su partido y la defensa de la reforma de la Constitución, y lo ha contrastado con la actitud del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy:Con Zapatero entre el público, Sánchez ha admitido que ha tenido "diferencias" con el expresidente – éste apoyó la candidatura de Susana Díaz en las primarias –, pero ha destacado queel último presidente socialista que ha tenido España."Hemos tenido diferencias, pero,Quiero que me veas como un socialista orgulloso de las conquistas que lograste para los hombres y las mujeres de este país", ha concluido sobre el expresidente, con quien se ha abrazado al inicio del acto.También ha elogiado al exministro Josep Borrell, recordando las primarias que venció hace años para ser candidato del POSE a la Presidencia del Gobierno: "Impugnaste el estado de las cosas en nuestra organización.El exministro y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha cargado este domingo contra los partidos independentistas porque en la campaña electoral de estas elecciones catalanas están evidenciando una actitud "predemocrática y medieval".Borrell ha criticado que el independentismo plantea las elecciones como una contienda en la qu, y ha concluido: "Esto es medieval. Esto es de antes de la revolución francesa".El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, ha defendido quela independencia de Cataluña.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy pidió votar en estas elecciones a la lista que encabeza Xavier García Albiol porque, informa Europa Press.En un mitin este domingo en el Teatre Auditori de Salou ante más de 600 simpatizantes, aseguró que la papeleta del PP en los comicios del 21 de diciembre,: "Es el cambio que garantiza que el cambio político se va a producir".También consideró que, frente a otras candidaturas, los votantes deben tener claro que "el PP no va a pactar", y reivindicó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.Además, destacó que con este artículo se cesó al Govern de Carles Puigdemont y se convocaron las elecciones, y queConsidera que el Govern soberanistay "trituró todos los procedimientos propios de los gobiernos".Rajoy espera que no se vuelvan a producir las situaciones vividas en Cataluña, pero hizo una advertencia sobre el artículo 155:Por todo eso, cree que estas elecciones deben servir para ", acabar con las tensiones y disponer de un Govern que cumpla la Ley".El portavoz de JuntsxCat y número 8 por Barcelona, Eduard Pujol, ha anunciado que, en que dijo el presidente Mariano Rajoy ha conseguiddo que JuntsxCat y ERC no tengan líderes porque "están descabezados".Durante un almuerzo en Sant Celoni solidario con La Marató de TV3 de este domingo,: "¿Qué se han creído? Si se quieren sacar la máscara, nosotros los llevaremos a la Fiscalía".Según Eduard Pujol, no se puede poner y sacar a gente de la cárcel "saltándose el Estado de Derecho", yLa candidata número 4 de ERC y presidenta del Parlament, Carme Forcadell , ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó quey que también corroboró que su Ejecutivo controla a los tribunales y que no hay separación de poderes, informa Europa Press.Por otro lado, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha enviado este domingo un mensaje a Borrell, en respuesta a sus declaraciones de que hay que desinfectar las heridas del proceso independentista: