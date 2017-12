Puigdemont evita criticar a ERC porque Junqueras "sigue siendo el vicepresidente"

"A Rajoy le temblaron las piernas"

El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones, Carles Puigdemont , ha evitado este lunes las críticas a ERC porque el candidato republicano, Oriol Junqueras,al apuntar que debe defenderse hasta el último momento la continuidad de la institución."Esto no tiene nada que ver con nombres de personas. Sise encontraran en la misma situación, yo. Esto va de la institución de la Generalitat", ha reivindicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.Para Puigdemont, lo que está en juego el 21 de diciembre "no es tanto si debe haber un 131 presidente de la Generalitat, y sí de".Aunque ha recordado que, ha rechazado repartir culpas, alegando que sus adversarios políticos no están en el soberanismo, pero "la única manera de derrotar el 155 de Mariano Rajoy es que las cosas sean lo más parecidas posibles a lo que se quiso cargar".Tras insistir en que confía en, y permitirá también que salgan de prisión los que están encarcelados, ha reiterado que no tiene previsto pedir asilo político en Bruselas.También ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno,, depor sus declaraciones de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conseguido descabezar a los líderes independentistas, palabras que JuntsxCat llevará este lunes a Fiscalía.Aunque, ha argumentado que deben dar este paso porque está convencido de que "esto acabará teniendo recorrido internacional".Ha lamentado que la vicepresidentade un Estado de Derecho, y ha añadido que no comparte que el 155 haya aportado calma y tranquilidad en Cataluña cuando hay personas en prisión y otros en Bruselas.Para Puigdemont,que han querido implantar en Cataluña, y también ha acusado a los conservadores de utilizar la política penitenciaria y la justicia para hacer política tras lo ocurrido con el número dos de JuntsxCat, Jordi Sànchez, al que cambiaron de módulo por grabar un mensaje que se emitió durante un mitin.Sobre lo que le llevó a no convocar finalmente elecciones, ha asegurado que nadie le garantizó que retirarían la aplicación del 155, por lo que hapor no atreverse a enfrentarse a los halcones que tiene en La Moncloa" para buscar un pacto.Ha explicado también que, a lo que accedió, pero que luego el presidente del Ejecutivo central se echó atrás.