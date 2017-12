Rovira (ERC) también estudia denunciar a Santamaría pero no confía en que prospere

La CUP y la ANC

Junqueras en Estremera

La número dos de ERC en las elecciones catalanas, Marta Rovira , ha explicado este lunes que su partido estudiadel Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , por haber afirmado que el presidente Mariano Rajoy ha conseguido que ERC y JuntsxCat "no tengan líderes porque están descabezados"."Estas declaraciones demuestran que las: el Estado español es un Estado demofóbico, el Estado ha alterado las normas de juego y juega sucio", ha lamentado la también secretaria general de los republicanos en una rueda de prensa de Efe, recogida por Europa Press.JuntsxCat anunció este domingo que tomará medidas judiciales y Rovira ha explicado que contemplan seguir los mismos pasos, aunqueen que una denuncia prospere porque deberán presentarla ante la misma Fiscalía que, ha recordado, pidió la cárcel preventiva para el líder de la candidatura, Oriol Junqueras.La republicana ha considerado que las declaraciones de Santamaría demuestran que la separación de poderes en España está en entredicho, y ha insistido en una advertencia que lleva semanas formulando: "El Estado español está dispuesto absolutamente a todo para".También ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno haya afirmado que el proceso soberanista ha sido un fake en toda regla y le ha exigido que explique que, "si el proceso es un fake," desde el principio del mes de noviembre, lo que le ha impedido hacer campaña.Sobre la carta enviada por la ANC a sus socios en las que avisaba de quecomo presidente legítimo —que luego matizó el vicepresidente de la entidad—, Rovira ha evitado polemizar y ha destacado que ERC no cuenta entre sus "adversarios políticos" a asociaciones que son soberanistas y democráticas.Preguntada por los reproches directos de la CUP a ERC en los últimos mítines y en el debate de La Sexta de este domingo por no priorizar la vía unilateral, Rovira ha relativizado que se trata de comentarios propios de una campaña electoral y que, tras las elecciones,: "Encontraremos la manera de entendernos".También ha rechazado entrar en discusión con JuntsxCat por el hecho de que esta candidatura le afee no haberse presentado juntos a las elecciones, y ha reivindicado quees mucho más positivo porque a ERC "no se le ocurre mejor manera de construir la República que desde la pluralidad del país".Ha vuelto a cargar contra el PSC descartando cualquier pacto para formar Govern tras la legislatura y criticando que no representan al socialismo democrático por haber apoyado el 155:, y ha recordado que la lista republicana incluye a exmilitantes socialistas.Junqueras ha dicho este lunes en una entrevista a Rac1 desde la cárcel: "Yo estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos y voluntad", y Rovira ha asegurado que, sino de la determinación de ERC por cumplir los encargos de los ciudadanos."Sencillamente ha querido dar un mensaje muy claro: ERC siempre seráde Cataluña. Siempre será leal a este mandato y dará la cara y asumirá las consecuencias políticas de este mandato", ha concluido.​​​​​​​Rovira ha abogado porcomo por ejemplo la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ha explicado que lo harán, en este caso, buscando el consenso entre sindicatos, patronales y agentes sociales, y no reformulando la norma en la Cámara catalana.