Seis ediles de Carmena se ausentan para no votar el plan económico aprobado junto al PP

El Pleno de Cibeles ha(PEF) 2017-2018 —el cuarto según el concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna y la "tercera revisión", en boca del delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño—, plan que ha salido adelante en el Pleno de Cibeles con los menos los de Ganemos e IU . En contra han votado PSOE y CS.Lo ha hecho este lunes en una sesión extraordinaria y la primera con voto telemático, con la que se ha querido dar el visto bueno al documento con el que se busca laderivada de la liquidación del presupuesto 2016 y aprobado, también por el Pleno, en su sesión del 29 de marzo de este año. La luz verde ha llegado tras el cese del hasta hoy delegado de Hacienda,La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , ha explicado el cese de Carlos Sánchez Mato al frente de Hacienda por el hecho de que no podía permitir que el edil responsable del área le anunciara que no quería aprobar la propuesta del Plan Económico-Financiero (PEF) y que se ausentaría del Pleno extraordinario. "No puedo permitir que el concejal de Hacienda(del PEF) que él había dirigido al Pleno", ha expuesto la regidora al inicio de la sesión ante el edil Sánchez Mato.IU, formación en la que milita Sánchez Mato, avanzaba que sus concejales —suman al tercer teniente de alcalde,, y la concejala-presidenta de Ciudad Lineal y Hortaleza, no se posicionarían en el Pleno extraordinario si no se realizaba una consulta previa en Ahora Madrid sobre "la votación del PEF de Montoro". Carmena, cuando Sánchez Mato le comunicó su decisión, decidió cesarle.El hasta hoy delegado de Economía Carlos Sánchez Mato, ha afirmado a través de Twitter que "ha sido un" estos dos años y medio, asume como propios los errores" y de los aciertos señala que son "colectivos".También se han pronunciado, vía manifiesto , los tres ediles de Ganemos en Ahora Madrid,, quienes han instado a no ceder ante el "chantaje" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el PEF, ministro que ", controlando las cuentas de la ciudad". Además han reclamado "valentía" a Ahora Madrid en la confrontación política con el gobierno del PP.El Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado martes un borrador del PEF al Ministerio de Hacienda, un documento "rectificado", en palabras de la alcaldesa, con el que esperan que, "no intervención", y que explica por qué el Consistorio no presentó la semana pasada nuevas retenciones de crédito al departamento que dirige Cristóbal Montoro.El Ayuntamiento de Madrid comunicó a Hacienda el 14 de diciembre la primerapor 173,6 millones de euros repartidos en 1.206 partidas. La última retención comunicada por el Ayuntamiento fue de 11,8 millones de euros procedentes de 426 partidas, que se sumaban a los 295 millones ya inmovilizados (56 millones comunicados el pasado 23 de noviembre, los 173 millones notificados el pasado 14 de noviembre y los 66,7 millones del pasado 29 de noviembre).