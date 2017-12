Puigdemont pulveriza todas las expectativas y lidera el bloque independentista

Peor resultado desde 1980

La derecha independentista logró este jueves en Cataluña un éxito completamente inesperado. Con más del 99% del voto escrutado, la lista de Junts per Catalunya (JxCat) , encabezada desde Bruselas por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y plagada de candidatos independientes –con el objetivo de desligarse al máximo posible de la marca del PDeCat–, es el segundo partido más votado en las urnas, con el–más de 940.000 papeletas–Con este resultado, la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que se presentó de nuevo en solitario tras la coalición con ERC en las autonómicas de 2015, logra romper unos sondeos que le eran desfavorables ypor el liderazgo del independentismo. La aritmética parlamentaria permite reeditar la mayoría absoluta del bloque independentista –entre JxCat, Esquerra y la CUP suman 70 escaños, dos más que en los anteriores comicios–.La lista del expresident de la Generalitat pulveriza las mejores expectativas. De nuevo, los sondeos, incluso los que se publicaron después del cierre de los colegios electorales, volvieron a equivocarse. Al comienzo de la carrera hacia las urnas, las encuestas más pesimistas llegaron a situar a la candidatura de Carles Puigdemont. Sin embargo, la polarización de la contienda electoral fue un revulsivo que ha llevado a Junts per Catalunya apretar el acelerador y recuperar posiciones.La campaña de los convergentes, con un marcado acento personalista y, ha permitido a los conservadores ir subiendo progresivamente en los sondeos a medida que Esquerra, su antiguo socio en el Govern, iba desinflándose, aunque los últimos seguían situando a ERC por delante. Este acercamiento llevó a la candidatura del expresident a poner sobre la mesa en los últimos días de campaña la opción –si la aritmética parlamentaria lo permitía– de investir a Puigdemont aunque su lista quedara por detrás de la de Junqueras.La candidatura de Puigdemont, integrada por el exlíder de la ANC Jordi Sànchez –en prisión desde hace más de dos meses– y varios de los exconsellers convergentes del destituido Govern –Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Lluis Puig y Clara Ponsatí, que se encuentra en Bélgica junto al expresident–, se convierte con este resultado en la segunda fuerza más respaldada en Cataluña, por detrás de un Ciudadanos que consigue un resultado histórico –el 25,3% de los votos, lo que permite ocupar 37 asientos en la Cámara catalana–.La antigua CDC, no obstante, registra su peor resultado desde las primeras elecciones de 1980 –en aquel año Convergència i Unió, con Jordi Pujol al frente, logró un 27,8% de los votos y– y deja así de ser por primera vez la fuerza política con mayor representación parlamentaria en Cataluña (en votos lo ha sido siempre, menos en las elecciones de 2003 y 2006, donde el PSC, encabezado por Pasqual Maragall, consiguió cerrar la cita con las urnas con más papeletas).Con una participación muy elevada, los convergentes son los más votados en Girona y Lleida, sus zonas fuertes, donde, respectivamente –en los comicios de 2012, últimos en los que se presentaron en solitario, lograron allí el 42,2% y el 31,6%, respectivamente–. Sin embargo, Ciudadanos les arrebata las otras dos circunscripciones: Barcelona y Tarragona, donde la derecha nacionalista ha caído hasta el 19% y un 21,7%, respectivamente –hace cinco años obtuvieron en 27,7% y el 31,6%–.Junts per Catalunya también pierde apoyos en las cinco ciudades con mayor población. En todas ellas, la antigua Convergència ha quedado por detrás de ERC. En, la lista de Puigdemont se quedó con el 19,6% de los votos –más de diez puntos menos de lo que consiguió allí la última vez que fue en solitario–. Enfue la tercera candidatura más votada, con el 16,9% y el 16,6% de las papeletas. Estos apoyos se redujeron, por último, al 11,6% eny al 7,8% enPasada la medianoche, el expresident catalán apareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa organizada en pleno corazón de la UE. Con una sonrisa, lazo amarillo en la solapa de la chaqueta y acompañado por los cuatro exconsellers que todavía se mantienen junto a él en Bruselas, Puigdemont fue contundente:. "¡Que lo escuchen bien, que tomen nota", agregó el exlíder del Govern, que apuntó que el resultado del bloque independentista en las urnas supone una derrota para el Estado español."Rajoy y sus aliados han perdido el plebiscito que legitimara el golpe de Estado del 155 y han recibido una bofetada de los catalanes", continuó el cabeza de lista de JxCat, afirmando que "la receta" que el presidente del Gobierno central "recetó a los catalanes y explicó a Europa ha fracasado". Por eso, para Puigdemont ahora es necesaria la. "Los presos –en referencia a Junqueras, Forn y los 'Jordis'– tienen que salir ya de la cárcel y el Govern legítimo debe volver ya al Palau de la Generalitat", exclamó.