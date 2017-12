info Libre

No en tingueu cap dubte: és venjança #Dempeus — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 22 de diciembre de 2017

️[RdP] @XavierDomenechs: "Confirmem la necessitat de seguir treballant per construir un projecte que aposti per la no-confrontació, la construcció del país des de la transversalitat i la defensa dels drets socials" pic.twitter.com/W1PLRIAbrD — CatalunyaEnComúPodem #TenimLaClau (@CatEnComu_Podem) 22 de diciembre de 2017

▶️ @marianorajoy: “El artículo 155 se aplicó cuando debía hacerse, con un apoyo mayoritario, lo que permitió que se convocaran elecciones para restaurar la legalidad en Cataluña” pic.twitter.com/K25J2XKajr — Partido Popular (@PPopular) 22 de diciembre de 2017

"@Esquerra_ERC farà el que ha fet sempre, treballar incansablement a favor de la República, que és el que han decidit els ciutadans de Catalunya", diu @martarovira pic.twitter.com/UsARNpidxB — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 22 de diciembre de 2017

@Albert_Rivera "Es la primera vez en 37 años de democracia que se derrota al nacionalismo en votos y escaños. Hemos conseguido ilusionar con un proyecto para España" #Tras21DARV pic.twitter.com/SzpsDokAiu — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 22 de diciembre de 2017

Conclusiones:

1) Hay más presos políticos en cárceles españolas que diputados del PP en el Parlament de Catalunya.

2) Recogieron en las urnas lo que sembraron en las calles. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 22 de diciembre de 2017

.@InesArrimadas "Ayer logramos algo histórico: incluso saliendo a jugar con una ley electoral injusta, que los viejos partidos nunca han querido cambiar, hemos ganado las elecciones en Cataluña" #ActualidadCs pic.twitter.com/pgdHSnI1fu — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 22 de diciembre de 2017

Desde @PPopular debemos hacer autocrítica y enmendar errores, pero lo grave de verdad es la mayoría independentista en Parlament. Hoy los resultados serían distintos si no hubiese habido ese empeño por parte de @CiudadanosCs y cia. de hundir al PP para ganar, en lugar de sumar. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 22 de diciembre de 2017

Este partido lo ha ganado la República Catalana, frente a la monarquía borbónica del 155. — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 22 de diciembre de 2017

Las elecciones del 21D situaron aen votos y escaños, pero las formaciones(Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP)que obtuvieron en 2015, al sumar ahora 70 escaños. Con este escenario, y con 23 de enero como fecha límite para constituir el Parlament, comienzan las primeras reacciones.Sigue enminuto a minuto esta jornada postelectoral:La exdiputada de la CUP en el Parlamentha afirmado que hay "" tras la investigación que el Tribunal Supremo (TS) ha abierto sobre ella por un presunto delito de rebelión por el desarrollo de la hoja de ruta independentista por la vía unilateral.El presidente del PP catalán,, ha admitido este viernes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que habrá una "" tras la derrota del partido en las elecciones en Cataluña y Rajoy le ha aconsejado no precipitarse porque en la vida hay que pensar las cosas y tomar las decisiones con tiempo, según han informado a Europa Press fuentes del partido.Mariano Rajoy, ha afirmado este viernes que "", incluido un resultado electoral con el que, reconoce, nadie está contento, pero ha hecho hincapié en que el suyo es "un partido fuerte, no un partido que se inventó hace un cuarto de hora". Además, ha achacado el revés electoral del PP a una "concentración" del voto útil en Ciudadanos y ha rechazado que hayan sido "castigados" por poner en marcha el artículo 155El delegado del Gobierno en Catalunya,, ha desvinculado el mal resultado del PP en las elecciones –el peor de su historia en las catalanas, con tres diputados– de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que se cesó al Govern independentista y se convocaron los comicios.El primer secretario del PSC y candidato en el 21-D,, ha admitido este viernes que los socialistas catalanes no han obtenido el resultado que esperaban en los comicios del jueves: "No hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas". [Ampliación] La coordinadora general del PDeCAT,, ha considerado este viernes una "obligación" que las fuerzas soberanistas se entiendan --en referencia a su partido, ERC y la CUP-- siempre que sea para restituir el Govern que lideraba Carles Puigdemont.El cabeza de lista de CatECP,, ha asegurado este viernes que su grupo parlamentario no apoyará un ejecutivo encabezado por el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont: "No vamos a apoyar un Govern de Puigdemont ni por activa ni por pasiva".Rajoy felicita a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y apunta a la "" que ha ido teniendo el independentismo. Aunque, señala, no ha sido la pérdida que deseaban desde su partido. "Lo que resulta evidente tras las votaciones es que Cataluña no es monolítica, es plural", añade. [Ampliación] Comparece el presidente del Gobierno,, tras la reunión del Consejo de Ministros. En primer lugar, resalta que el 21D se ha celebrado "dentro de la ley con todas las garantías". Celebra, además, la alta participación.La número dos de ERC a las elecciones catalanas,, ha explicado este viernes que su partido trabajará para "la", lo que pasa por investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, y ha exigido al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que negocie el proceso soberanista.El vicesecretario de Política Sectorial del PP,, ha asegurado que en su partido se deben tomar "" tras los resultados obtenidos en las elecciones catalanas de este jueves y después de llevar a cabo una reflexión, como la de esta mañana en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.El presidente de Cs,, ha sostenido este viernes que el hecho de que Cs haya logrado más escaños que PSC, CatECP y PP juntos es "síntoma del agotamiento de un", porque populares y socialistas siempre han pactado con nacionalistas, ha remarcado.El presidente del Gobierno,, considera que los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembrey ha apostado por agotar la legislatura, aunque ha reconocido que a partir de ahora se van a escuchar voces apuntando a un adelanto de las elecciones generales, han informado a Europa Press fuentes del partido.Elha apelado este viernes alentre el Gobierno español y Cataluña tras los resultados de las elecciones autonómicas que dan mayoría al bloque independentista pero ha avisado de que el diálogo no puede ser sólo bilateral, sino que hay que implicar a todas las Comunidades Autónomas.El portavoz adjunto de ERC en el Congreso,, ha afirmado este viernes que los resultados de los comicios catalanes de este jueves, que dan mayoría a las fuerzas independentistas, lesEl responsable de política institucional del EBB del, ha exigido este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy "el levantamiento, cuanto antes", de la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, "y sus consecuencias", y que abra "un cauce de" con las instituciones catalanas. Además, ha considerado que "negar el diálogo" o buscar vías unilaterales "son fórmulas fracasadas", y confía en que se busquen otras "novedosas" que se basen en el pacto y que saquen a Cataluña "del atolladero".El expresident, antes de comparecer en la rueda de prensa desde Bruselas, ha trasladado a sus compañeros de Junts per Catalunya que "". Las imágenes han sido grabadas por laSexta.La candidata de Cs a presidir la Generalitat y ganadora de las elecciones de este jueves,, ha pedido no dar por hecho que los partidos independentistas pacten para articular un Govern pese a que tengan mayoría en el Parlament, y ha dicho queen los comicios.Puigdemont: "Tenemos unaque puede volver a legitimar el gobierno". Añade, además, que "la via prioritaria del anterior Parlament y de este siempre ha sido el diálogo.". [Ampliación] Elha afirmado este viernes, tras las elecciones autonómicas en Cataluña, que esperay que cualquier Ejecutivo debe actuar con respeto a la Constitución española y a la legalidad.El candidato de JuntsxCat,, comparece desde Bruselas: "La receta de Rajoy ha fracasado". El president de la Generalitat cesado afirma que estáen cualquier país de Europa, pero no en España, "por razones evidentes". "A mayor movilización de catalanes, más independentismo", ha declarado.ha pedido este viernes lade la Constitución, la puesta enencarcelados y la restitución de las instituciones catalanas tras las elecciones celebradas en Catalunya el jueves, en las que el independentismo logró la mayoría absoluta.El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat,, ha admitido este viernes que el PPC está "muy tocado" después de haber pasado de 11 a 3 escaños en las elecciones autonómicas, pero ha subrayado que ahora es momento de "reflexionar" y "tomar las decisiones que sean en el momento adecuado". Por eso,en este momento. [Ampliación] El Tribunal Supremo cita al exvicepresidente de la Generalitat,, a unapara revisar el recurso contra la prisión preventiva que presentó. [Ampliación] El primer teniente de alcalde de Barcelona,, ha celebrado al elevada participación en las elecciones al Parlament de ese jueves a pesar del contexto político: "En Barcelona se ha impuesto Cs. Respetamos los resultados aunque no nos gusten".La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al magistrado del alto tribunal Pablo Llarena que investigue al exjefe de los Mossos d'Esquadra, exsecretario general de Economía y número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras, en la causa que instruye por la organización del procés por elEl presidente del Gobierno,en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que analizará el resultado de las elecciones catalanas, ha informado el Ejecutivo.El parlamentario de EH Bildu y líder de EA,, cree que ha habido en las elecciones catalanas una mayoría a favor de la República catalana y que, por tanto, hay "pocas salidas" si el Estado "no reconoce que Cataluña tiene unos derechos".El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ha pedido al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, que "" tras las elecciones catalanas, en las que las fuerzas soberanistas vuelven a sumar mayoría absoluta, pese a la victoria de Ciudadanos, y ha reclamado que el Estado facilite que Carles Puigdemont pueda regresar a Cataluña y ser investido presidente de la Generalitat, si tiene el apoyo suficiente.El magistrado del Tribunal Supremo, que investiga a varios miembros del exGovern y a exparlamentarios de Cataluña por delitos derelacionados con el procés ha acordado dirigir el procedimiento también contra el expresidente de la Generalitat; la número dos en la lista de Esquerra Republicanay a la dirigente de la CUP, han informado fuentes jurídicas. [Ampliación] Lano quiere valorar los resultados de unas elecciones "regionales" como las celebradas el jueves en Cataluña, pero mantiene que su posición respecto a la crisis por le desafío independentista. "Nuestra posición sobre la cuestión Catalana es bien conocida y ha sido reiterada con regularidad, a todos los niveles. Y no va a cambiar", ha indicado a Europa Press el portavoz comunitario Alexander Winterstein, al ser preguntado por los resultados. [Ampliación] El lehendakari,, ha afirmado que los resultados de las elecciones catalanas demuestran que es necesario un "reconocimiento de la bilateralidad" y que existe un "problema político" que requiere de soluciones políticas y no "judiciales". [Ampliación] : "Desde el PP debemos hacer autocrítica y enmendar errores, pero lo grave de verdad es la mayoría independentista en Parlament".La directora de campaña de, Elsa Artadi, ha asegurado este viernes que tras las elecciones del jueves en Catalunya el independentismo "tiene ely para seguir trabajando en el objetivo político que tiene en su programa electoral". [Ampliación] El coordinador general de EH Bildu,, ha considerado que "el partido" de las elecciones catalanas "lo ha ganado la República catalana frente a la monarquía borbónica del 155".Lasdestacan, al contrario que la nacional, la mayoría alcanzada por los independentistas durante el 21D., socio editorial de, titula hoy en su portada que Los independentistas conservan la mayoría.destaca que la mayoría absoluta conseguida supone un golpe a la unidad de España., de forma similar, apunta a la repercusión que puede tener la victoria a nivel estatal.Por su parte,, afirma que los resultados son un duro golpe al Gobierno de Mariano Rajoy. Desde Francia, Le Monde, titula que Puigdemont presume de ‘un resultado que nadie puede discutir.apunta a que la victoria independentista "vuelve a sumergir a España en la crisis". El también francés, en cambio, afirma que "solo los partidos que persiguen la creación de una república catalana independiente están en condiciones de formar una coalición mayoritaria capaz de gobernar".El alemánabre su edición en papel especificando la "mayoría" conseguida por el bloque independentistas. Su versión electrónica es más contundente al afirmar que estas elecciones han significado "una".El diario belga, por su parte, dice que Cataluña está "" y señala que aunque Ciudadanos, partido contrario a la independencia, ha conseguido un mayor número de escaños, "los independentistas disponen de una corta mayoría".La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular,, ha asegurado que su partido "hará una profunda reflexión" tras los malos resultados que ha cosechado en las elecciones catalanas, pero ha recalcado que "" de que el presidente del PP de Cataluña y el candidato a la Presidencia de la Generalitat en estos comicios, Xavier García Albiol, baraje la posibilidad de dimitir.El senador del PNV,, ha considerado que los resultados de las elecciones de Cataluña dejan un "" en el que se necesita "negociación y acuerdo", y diálogo entre diferentes. Además, ha advertido de que se ha "desvalijado" la aplicación del artículo 155 y que las formaciones constitucionalistas no pueden "ponerse la venda".Elha abierto la sesión de este viernes con una, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.147 enteros a las 9.01 horas, con todos los valores en rojo, al tiempo que el interés del bono español con vencimiento a diez años superaba el 1,5% tras las elecciones en Cataluña.de 2018 para constituirse tras las elecciones catalanas convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. [Ampliación] El presidente del Gobierno,, ha convocado este viernes una reunión delpara analizar los resultados en las elecciones del 21 de junio, en las que la candidatura encabezada por Xavier García Albiol ha sufrido un batacazo electoral logrando solo tres diputados, quedando relegada a última fuerza política en el Parlamento catalán. [Ampliación]