Ve la situación en Cataluña "muy enconada"

"Luces largas"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra , afirmó este martes que el "tirón" de Ciudadanos a nivel nacional "viene provocado por el liderazgo que ha tenido Inés Arrimadas en Cataluña" y añadió que "seguramente, pero es una mujer".Así se pronunció la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el Nueva Economía Fórum al ser preguntada sobre la traslación de ese auge de la formación naranja a otros territorios como el valenciano.Al respecto, señaló que las encuestas "no dejan de ser encuestas" yen el pasado, y aprovechó para hacer la reflexión –"seguro que es polémica, pero me da igual porque es lo que pienso", advirtió– sobre el liderazgo de Inés Arrimadas en Cataluña."Trasladar esas encuestas a la Comunitat Valenciana cuando está muy ligado al liderazgo político y a los mensajes que ha dado en esta campaña Inés Arrimadas... me parece que", aseveró.Preguntada sobre qué cree que pasará en Cataluña en el futuro, advirtió que esa comunidadque ni una parte ni otra han tenido". "Puede haber desde nuevas elecciones a que no se pueda investir a nadie, que se invista a alguien... pueden pasar muchas cosas, pero yo veo la cosa muy paralizada, muy enconada si no se hace lo que se tenía que haber hecho hace un año o dos o tres, que es. Lo veo complicado, sinceramente", señaló.Hizo hincapié en la responsabilidad del Gobierno central, que "" porque especialmente "la periferia está diciendo que ya está bien y Rajoy sigue fumándose puro y sin reaccionar". Por ello, cree que "se ha evidenciado que el Gobierno de España".Además, cuestionó la "" que supone que un partido como el PP, "con cuatro diputados " electos en Cataluña gobierne la autonomía., que es lo que hacemos el Gobierno del Botànic, parece que no las tiene el Gobierno de España; el problema seguirá enquistado", ha indicado.