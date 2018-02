El PSOE limita la participación de los simpatizantes en la elección de candidatos electorales

Control de las listas

La dirección del PSOE ultima unas normas por las quede junio paradel partido en la elección de los candidatos y confección de las listas electorales, informa Europa Press.La Ejecutiva que dirige Pedro Sánchez aprobará este lunes unesbozado en la resolución del último Congreso del que salió la nueva dirección de la formación, tras la reelección de Sánchez en las primarias.En ese cónclave se aprobaron una serie de cambios para aumentar el papel de los militantes en la toma de decisiones del partido. Buena parte de esos cambios, que mejoran y amplían la participación de los militantes en el partido, se mantienen, pero el reglamento que deberá aprobar el Comité Federal –máximo órgano entre congresos– el próximo 17 de febrero cuando se reúna en Aranjuez (Madrid) no irá tan lejos como la resolución del 39 Congreso.Los más afectados por las matizaciones del reglamento serán en cualquier caso los simpatizantes del partido (posibles votantes que no están afiliados al PSOE). A falta de conocer la última versión del borrador, es seguro quea los distintos comicios con respecto a lo que se aprobó en la resolución del 39 Congreso, han confirmado a Europa Press fuentes de la cúpula socialista.Ese texto establecía que "los candidatos y candidatas a la presidencia de los Gobiernos de España y autonómicos, así como a las alcaldías y la cabeza de lista al Parlamento Europeo serán elegidos mediante primarias abiertas a todos los militantes y simpatizantes (estos previa inscripción), buscando la paridad en los cabezas de lista".Pues bien, la dirección socialista ha introducido límites a este enunciado. Restringirá la participación de los simpatizantes a las primarias para elegir aly, en algunos casos, podrán intervenir también en la elección de los candidatos a presidir gobiernos autonómicos y a las alcaldías de grandes ciudades.Sin embargo, el papel del simpatizante desaparecerá por completo delporque "el partido es de los militantes", no de los simpatizantes, resumen en Ferraz.En la resolución del 39 Congreso se decía literalmente que la elección de candidatos y candidatas al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, parlamentos de Comunidades Autónomas y ayuntamientos (a partir de un tamaño de población a determinar)del ámbito territorial correspondiente mediante el procedimiento reglamentario que se establezca".Borrados los simpatizantes de la confección de las listas, ahora se trata de conjugar la elección de los nombres que integrarán las listas por parte de los militantes conque permitirán a la dirección del partido controlar esas listas e introducir cambios.Este debate ya se suscitó en el 39 Congreso, donde se rechazó una enmienda que pretendía, por lo que el Comité Federal del PSOE seguía teniendo la última palabra sobre las listas electorales del partido.Este lunes 12 de febrero están citados en la sede del PSOE en Ferraz los secretarios de Organización de las distintas federaciones, a los que se entregará el reglamento aprobado horas antes por la Ejecutiva Federal para que lo estudien y propongan aportaciones o correcciones si así lo desean a lo largo de la semana, han informado a Europa Press fuentes de la dirección socialista.La Ejecutiva Federal volverá a reunirse el sábado 17 de febrero, paraque elevará a la aprobación del Comité Federal, que deberá hablar asimismo del calendario de primarias para la elección de los candidatos.Al margen de la elección de candidatos, el 39 Congreso otorgó al militante nuevas potestades, entre ellas su necesaria autorización para poderTambién se les reconoció el derecho dey de elegir directamente a un tercio de los miembros del Comité Federal.