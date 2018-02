JxCat y ERC se enfrentan en la Mesa del Parlament por la tramitación de la Ley de la Presidencia

se han enfrentado este martes durante la Mesa del Parlament por la modificación de la Ley de la Presidencia para facilitar la investidura a distancia del candidato Carles Puigdemont (JxCat), han explicado diversas fuentes parlamentarias.JxCat registró el viernes una iniciativa en solitario para modificar esta ley y legalizar una investidura telemática, y lo habitual hubiera sido que la Mesa lo analizara en su reunión de este martes. Pero el presidente, Roger Torrent, no lo incluyó en el orden del día porque la propuesta que registró JxCatque hubieran provocado que se rechazara directamente.Fuentes del entorno de Torrent han indicado que, al no llevarse la iniciativa a la reunión de este martes, JxCat tiene ahora margen de modificar su petición y hacer que no tenga defectos de forma.Aunque, los miembros de JxCat en la Mesa han preguntado a Torrent por qué no se podía debatir y le han recordado que "hay prisa" para tramitar esa iniciativa.Torrent les ha respondido precisamente que la iniciativa tenía defectos de forma y que se hubiera rechazado en caso de llegar a la Mesa, y les ha animado a hacer las modificaciones oportunas.Las explicaciones no han convencido a JxCat y se ha producido un rifirrafe de reproches con Torrent, una situación "" entre ambos partidos, según las citadas fuentes.Este episodio ha provocado que la reunión de la Mesa haya sidoy que haya durado casi tres horas, con un inhabitual receso de unos 15 minutos.JxCat y ERC sí se han puesto de acuerdo en activar la Comisión del Reglamento del Parlament, aunque antesla Junta de Portavoces para designar el número de miembros.La propuesta de activar esta comisión que permite reformar las directrices de la Cámara fue de JxSí, pero ERC la comparte y Torrent ha mostrado su "" a convocarla cuando sea necesario.El rifirrafe en este caso se ha producido entre el bloque independentista y la oposición, pues Cs y PSC han, alegando que el reglamento la considera "legislativa", por lo que solo puede reunirse cuando haya Govern.Pero los letrados han intervenido en la reunión señalando quey que esta comisión puede activarse antes si los grupos lo acuerdan, teniendo en cuenta que es una comisión especial que ya está creada 'per se'.