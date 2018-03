Iglesias cierra la puerta a renunciar a la marca Podemos en las elecciones de 2019

Hace unas semanas, IU planteó la necesidad de cambiar la marca Unidos Podemos en las próximas elecciones para tener más visibilidad en las papeletas de los comicios europeos, locales y autonómicos, en los que –salvo sorpresa– ambas fuerzas concurrirán en coalición. Pero este sábado, el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, lo dejó claro: sea cual sea el nombre de la alianza en 2019,electorales porque es "el principal significante del cambio".Tal y como publicó 20 Minutos hace unas semanas , la intención de IU es mantener la alianza con Podemos para las elecciones del año que viene, pero no así la denominación Unidos Podemos, que la federación de izquierdas entiende que no ha funcionado y que además otorga mucha más visibilidad al partido morado. IU pretende buscarde los dos partidos –al estilo, por ejemplo, de lo que ocurre con En Marea– o, en su defecto, presentarse a las elecciones como Podemos-IU.Pero este sábado, Iglesias descartó claramente la primera de las dos alternativas de la federación liderada por Alberto Garzón, y lo hizo en su discurso de apertura de la reunión del Consejo Ciudadano estatal –el máximo órgano entre congresos– de Podemos, que precisamente va a analizar el estado de las negociaciones para confluir en 2019. "Tenemos que sumar fuerzas desde la diversidad" con otros partidos, afirmó Iglesias. Pero, y así debe quedar reflejado en su denominación.La idea, sostuvo Iglesias, es que "la gente pueda votar a Podemos en las municipales, las autonómicas y las europeas, sin perjuicio de que otras fuerzas tengan la visibilidad que les corresponda". No obstante, el líder morado abrió la puerta a permitir, fundamentalmente en el caso de las marcas de los partidos participados por Podemos que gobiernan en varias capitales españolas. De esta forma, Podemos está dispuesto a que Ahora Madrid, Barcelona en Comú, la Marea Atlántica de A Coruña o Por Cádiz Sí Se Puede mantengan su nombre en los próximos comicios locales.