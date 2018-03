El arrepentido de 'Púnica' planta "por enfermedad" a la comisión de investigación del Congreso

El empresario, uno de los principales investigados en la Operación Púnica y que hace ya meses decidió colaborar con la justicia, acaba de plantar "por enfermedad" a la comisión que en el Congreso investiga la presunta financiación ilegal del PP.Su abogado envió anoche a la Cámara un escrito en el que anunciaba que. El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, no ha ocultado su enfado. Médico de profesión,adjunto al email del letrado, en referencia a la nota del facultativo aportada por la defensa de Marjaliza para acreditar que su cliente sufre una infección de las vías respiratorias. "Confío -ha avisado Quevedo- en que haya un parte de baja más sólido que este que se ha enviado aquí porque corremos el serio riesgo de que este tipo de situaciones se generalicen. Tendremos que buscar algún mecanismo". La comisión estudiará qué sanciones o medidas puede legalmente adoptar para que no se produzca una fuga de comparecientes.Esta mañana también debe desfilar ante la comisión el principal investigado en Púnica, el exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y antiguo número dos del PP madrileño. En su declaración ante el juez que instruye el caso, Granados desveló hace un mes la existencia de un sistema de financiación "paralela" para las campañas de Aguirre. E involucró en la obtención y uso de fondos opacos no solo a Aguirre sino a su primero delfín y luego sucesor , Ignacio González; y a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes . El lunes, Granados debía haber acudido a declarar ante el juez que ha admitido la querella formulada por Cifuentes a raíz de las palabras vertidas por Granados. Pero el también exalcalde de Valdemoro no se presentó a la cita. Adujo que no había recibido la notificación.