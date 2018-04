Cifuentes: "No me he planteado jamás dimitir"

info Libre

La presidenta de la Comunidad de Madrid,no da un paso atrás. Y, contrariamente a lo que ha podido percibirse en las últimas semanas en diferentes sectores de su formación, se siente con el respaldo del Partido Popular. Así lo puso de manifiesto en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en la Asamblea de Madrid, la primera desde que estalló el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid."No me he planteado jamás dimitir. ¿Por qué voy a dimitir?", se preguntó mostrando su disposición a continuar "mientras siga teniendo la confianza" de su partido yCifuentes no dijo si había hablado en las últimas horas con Mariano Rajoy, pero señaló que su función de presidenta de una comunidad autónoma implica que hable con frecuencia con el jefe del Ejecutivo.sostuvo.En todo caso, en Génova, sede nacional del Partido Popular , han vivido estas horas con tensión apuntando a que era ella a la que correspondíaAl finalizar la comparecencia y la rueda de prensa, las fuentes de la dirección nacional del partido consultadas porrespiraban algo más aliviadas, aunque admitían que el caso seguirá "dando que hablar".De hecho, casi al mismo tiempo que Cifuentes ofrecía la rueda de prensa, los socialistas madrileños daban los primeros pasos para plantear una moción de censura en la Asamblea.De momento, el PSOE contaría el apoyo de Podemos. Y el partido naranja apuesta por una comisión de investigación.ha sido contundente, convincente y sólida en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Ha aportado nueva documentación y ha dado suficientes explicaciones para aclarar las dudas que ha planteado la oposición", valoraron desde el PP.La presidenta madrileña admitió que el caso le ha hecho daño personal y dijo no tener miedo a una moción de censura. "Me parece lícito. Si por este motivo o cualquier otro [...] No sólo están legitimados [la oposición], sino que tienen perfecto derecho político a propiciar ese cambio", añadió.Cifuentes derivó la solución a muchas de las dudas que quedan sobre el caso al tejado de la universidad, entre ellas la de si las firmas del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) habían sido falsificadas, tal y como publica ElConfidencial . Eso, dijo, no puede confirmarlo ni verificarlo "porque es un documento interno de la universidad". "No he querido ni dar validez ni desmentirlo. Es algo q tiene que explicar la universidad", insistió.