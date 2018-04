Cifuentes exhibe su "orgullo" de ser del PP pese a "comportamientos aislados que avergüenzan"

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, fue ovacionada por gran parte de los asistentes los "Diálogos populares" en los que participó en la tarde de este sábado en el marco de la convención nacional que el Partido Popular celebra en Sevilla:, respondió en tono de broma a sus compañeros. Muy debilitada por el escándalo de su máster en la, la líder de los conservadores madrileños, optó por no acudir a la sesión de la mañana de la convención y llegar directamente por la tarde tras participar en un almuerzo junto a Mariano Rajoy y a otros barones. Eso no significó que no siguiese siendo la protagonista. El presidente del Gobierno, en un intento de salvar la cita preparada durante meses, le había trasladado a primera hora del día el apoyo del PP Y Cifuentes, sin moverse un ápice de su discurso de transparencia y tolerancia cero frente a comportamientos que hacen daño a las siglas del partido, exhibió en su intervención"Orgullo, a pesar de los comportamientos aislados de personas que a todos nos avergüenzan y se han aprovechado de su militancia para hacer cosas que no deberían", insistió. Orgullo de unPese a los aplausos y las ovaciones, son muchos los cargos conservadores que creen que el caso del máster de Cifuentes está haciendo "mucho daño" a las siglas del partido y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid, una plaza fundamental para los conservadores, que ya perdieron el Ayuntamiento en mayo de 2015.Sin hacer alusión directa al caso del máster en la Universidad Rey Juan Carlos, mantuvo que ha sentido "mucho apoyo" estos días de los ciudadanos y que ello le están dando fuerza para seguir adelante. A este mensaje le siguió una advertencia: la de que tieneHasta el momento, el PP de la Comunidad de Madrid parece dispuesto a ganar tiempo para digerir este escándalo. Tras el ultimátum de Ciudadanos en el que se daba a los conservadores madrileños 48 horas para hacer público su apoyo a la comisión de investigación sobre el máster en la Asamblea, la reacción del Grupo Parlamentario Popular ha sido la de apuntar a que no pondrán trabas siempre que cumpla el reglamento Antes de intervenir en los "Diálogos populares" Cifuentes atendió brevemente a la prensa para manifestar que se siente respaldada por su partido y ratificarse en las declaraciones de los últimos días. Su máster, dijo, lo obtuvo de manera "absolutamente legal". Y si hay "cualquier error administrativo" es algo que "tiene que aclarar la propia universidad".Asimismo, reiteró su "absoluta confianza" en la Justicia.