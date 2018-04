Santamaría: "Habrá que estar a la espera"

La situación en Cataluña

La dirección nacional del Partido Popular hace esfuerzos para intentar salvar una convención nacional cuyos mensajes están siendo eclipsados por la polémica del máster de Cristina Cifuentes. Si el viernes, día de la inauguración, la secretaria general del partido,, pedía a los suyos un "cierre de filas" y una "defensa" del partido y de sus dirigentes, este sábado Mariano Rajoy optó por manifestar "una vez más" el "apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid ".Estas palabras de Rajoy a su llegada al hotel donde se celebra el cónclave conservador tienen como fin intentar zanjar, al menos de momento, el debate interno sobre el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un momento en el que muchos de sus compañeros creen que su situación es. Y cuando no pocos consideran que tiene muy difícil ser candidata para las autonómicas de 2019. Para cerrar el círculo, Ciudadanos, que apoya al Gobierno de Cifuentes, ha dado al PP de la Asamblea de Madrid 48 horas para que apoye la comisión de investigación sobre el máster o pedirá su dimisión.tiene previsto intervenir en esta convención a las 16.00 horas del sábado, en una mesa en la que también participarán otros barones y presidentes regionales del partido.Rajoy insistió en queha dado "sus explicaciones" en ruedas de prensa y en una comparecencia monográfica en la Asamblea de Madrid. Recordó que ella ha trasladado el caso a la Justicia, quela documentación. Y que, a partir de ahí, poco tiene que añadir: "Yo no tengo mucho más que decir". "Será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente", añadió.Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno,consideró que el partido "ha estado muy claro al respecto y la presidenta Cifuentes ha dado explicaciones y ha mostrado su disposición a seguir haciéndolo". "Habrá que estar a la espera", añadió. Y el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, también esgrimió las explicaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid dio hace unos días ante la Asamblea regional poniendo el foco en que ahora hay que esperar a las explicaciones que también tendrá que dar la institución académica, con todas esasSe refería Maillo a la rueda de prensa protagonizada este viernes por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos. En ella, destacó que la investigación interna para aclarar qué ha ocurrido con el máster de Cristina Cifuentes ha permitido constatar que "no existe el acta" de la defensa del Trabajo Final de Máster (TFM). "Y tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa haya tenido lugar", añadió.La dirección nacional del PP, al menos durante todo este fin de semana, ha optado por hacer suyas lassobre este caso, que se complica más cada día que pasa con versiones contradictorias, desmarques de los protagonistas y un profundo malestar en las filas conservadoras. Lo que no ha cambiado es la actitud de la presidenta:señala que siempre ha dicho la verdad y apunta a que la Universidad Rey Juan Carlos debe dar las explicaciones por la falsificación de actas y por el hecho de que no aparezca suSobre la situación en Cataluña, Rajoy consideró que su Ejecutivo: "Aplicar el artículo 155 de la Constitución española y que la ley se cumpla".Respecto a la decisión de un tribunal alemán sobre el expresidente de la Generalitat,consideró que "las decisiones judiciales se cumplen y se acatan porque eso es el Estado de Derecho y eso es el imperio de la Ley. Y se cumplen y se acatan tanto las decisiones de los tribunales españoles como de otros países, cada uno en el ámbito de su competencia".También recordó que la Fiscalía de Alemania ha apoyado la decisión tanto de su homóloga española como del Tribunal Supremo y que estas instituciones españolas están estudiando la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la UEPreguntado por si ha hablado con la canciller alemana,, aseguró que ni lo ha hecho ni tiene pensado hacerlo. "Esto es una cuestión de los tribunales. Esto es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen para nada en este asunto. Esta es una decisión absolutamente judicial", dijo.