La Convención Nacional delque comienza este viernes en Sevilla, arrancó como no tenía que arrancar. Si el primer acto era la inauguración, prevista para las 16.00 horas y protagonizada por, el caso del máster de Cristina Cifuentes trastocó los planes. Y el pistoletazo de salida oficioso fue una comparecencia de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid con las últimas declaraciones de los responsables de lacomo base.En el PP ven a Cifuentes muy en la cuerda floja y en una situación, pero ella, para sorpresa de muchos de compañeros de partido, parece empeñada en resistir. "No he mentido absolutamente en nada", dijo al tiempo que reiteraba su confianza en la universidad y en la Justicia", dijo en la sala de prensa de la convención antes de pedir a los periodistas que la respeten "como persona" hablando deLa también presidenta de los conservadores madrileños compareció "por tercera vez en tres días", según destacó, arropada de cargos de su Gobierno y diputados del PP en la Asamblea de Madrid."Apoyo cualquier medida del tipo que sea, bien la información reservada. Y un apoyo cerrado a la decisión de la universidad de poner todo esto en manos de la Fiscalía", sostuvo.dijo sin moverse un ápice de lo dicho en las últimas semanas.Cifuentes sostuvo que lo que se está revelando estos días no le compete a ella aclararlo. "Todas las cuestiones que han salido pertenecen alde la propia universidad", añadió.Horas antes, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos , había admitido que la investigación interna para aclarar qué ha ocurrido con el polémico máster ha permitido constatar que "no existe el acta" de la defensa del. "Y tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa haya tenido lugar", añadió.Por su parte, Cifuentes insistió en que entregó su TFM:Además, aseguró que desde que estalló el escándalo no ha tenido contacto ni con el rector ni con ninguno de los profesores que tuvieron relación con este trabajo. No supo dar muchos detalles sobre el tribunal ante el que dice haber presentado el TFM. Lo único, que estaba integrado porLa presidenta madrileña señaló que no había podido seguir con atención las declaraciones del rector, pero que habían entendido"Espero que los mecanismos internos de la universidad y la Fiscalía averigüen qué ha ocurrido", manifestó.Javier Ramos también confirmó que la supuesta presidenta del tribunal que examinó a Cifuentes, la profesora Alicia López de los Mozos, declaró ante la instructora de la URJC que no había formado parte de ningún tribunal, que no reconoce el contenido del acta que se ha hecho pública y tampoco la firma que se le atribuye en el mismo. Además, De los Mozos señaló que no tiene conocimiento de "la existencia en los archivos del Ini del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes ni de ningún otro documento en relación con el mismo".Se produce entonces la "apreciación de indicios de posibles delitos de falsedad en documento público", explicó el rector, por lo que el jueves se decidió poner el tema en manos de la Fiscalía. La denuncia se presentó a las 10.45 horas de este viernes ante la Fiscalía Provincial de Madrid, acompañada por los documentos pertinentes, "entendiendo indicios suficientes de delito" y con el fin de ponerlo en "conocimiento de la justicia para que depure las responsabilidades que corresponden".Fue el 21 de marzo, el mismo día que eldiario.es publicó la primera información sobre el caso, cuando Cifuentes repartió a los medios varios documentos para defender que había realizado el polémico estudio de posgrado. Entre ellos figuraba un acta de la defensa del TFM, que le había remitido la URJC. Ese documento es el que ha sido falsificado