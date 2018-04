El PP reta a Cs y al PSOE a poner "de patitas en la calle" a Cantó y Franco

Un programa de gobierno

El vicesecretario de Política Social Sectorial del PP, Javier Maroto , ha retado este lunes a Ciudadanos ay "expulsar" a Toni Cantó del partido por haber "mentido" en su currículum con una licenciatura en Pedagogía, así como a explicar el programa de gobierno que piensa pactar con el PSOE y con Podemos si apoya la moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.En rueda de prensa tras la reunión de este lunes del comité de dirección del PP recogida por Europa Press, Marotosi el PP dejará caer a Cifuentes para mantener el Gobierno de la Comunidad, eligiendo a otro presidente conservador, o se arriesgará a perder esta autonomía con la moción de censura; el dirigente conservador ha respondido dirigiendo otras preguntas a Ciudadanos.Si se trata de exigir "limpieza, rigor y no mentir", ha dicho Maroto, Ciudadanos debería tomar medidas con Cantó, su portavoz en la Asamblea de Madrid, porque ambos han admitido haber falseado sus currículos.En el caso de Cifuentes, que niega haber mentido respecto a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, el PP insiste en que hay que. "Hay que esperar a conocerlas para armar una respuesta en un sentido o en otro", ha dicho.El dirigente conservador ha cargado contra quien intenta que se quemen "a lo bonzo" los políticos del PP en estos casos, pero no el del resto de formaciones y ha asegurado que los ciudadanos empiezan a mirar "atónitos" lo que ocurre con los currículos de los políticos: "La mayoría" reclama el mismo rasero para todos,Javier Maroto ha censurado el caso de Cantó y el de Franco (publicó y retiró una licenciatura en Matemáticas), pero ha citado también al diputado de Ciudadanos(por un doctorado que no hizo), al portavoz del PSOE(por un máster de la Fundación Jaime Vera, del PSOE) y ade Podemos (por su beca de la Universidad de Málaga)."En el momento en que los partidos que piden dimisiones por presuntas falsificaciones den ejemplo y pongan a", ha insistido Maroto.Si pese a todo sigue adelante la moción de censura en la Asamblea de Madrid contra Cifuentes, ha continuado Maroto, entonces Ciudadanos tendrá que explicarcon el PSOE y con Podemos: si aceptará un Ejecutivo socialista dispuesto a subir impuestos y "agarrado" por Podemos."Porque el señor Rivera siempre saca pecho de los programas de gobierno que platea.", ha inquirido también, en referencia al contenido del pacto de investidura firmado entre el PP y Ciudadanos.Preguntado por otro lado por la formación académica de Pablo Casado , vicesecretario de Comunicación del PP, Maroto ha asegurado que ha dado ante el comité de dirección las explicaciones que ofreció la semana pasada a los medios de comunicación. "Dice la verdad,de todos los miembros del comité de dirección", ha asegurado.