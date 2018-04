Sánchez considera insuficiente que Cifuentes renuncie al máster y Aguado dice que así "confirma que hubo trato de favor"

Renunciar al máster es una condición necesaria, pero no suficiente. Cifuentes tiene que dimitir. Ha mentido y se ha valido de su posición institucional para beneficiarse de un máster. Madrid merece un tiempo nuevo con @equipoGabilondo al frente.#SánchezLasMananasRNE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de abril de 2018

Aguado afirma que la renuncia "confirma que hubo trato de favor"

@ignacioaguado “La cuenta atrás sigue adelante. Cifuentes no ha querido que se conociesen los hechos, poniendo el ventilador. La renuncia ahora no cambia nada” en @MasDeUno — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) 17 de abril de 2018

El secretario general del PSOE,, señaló este martes que la renuncia al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es una "" y pidió su dimisión."Es una condición necesaria pero no suficiente. Cifuentesy esa es la cuestión del caso", subrayó Sánchez.En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, dijo que la decisión de la presidenta regional de renunciar a su máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, "" y solicitó a Cifuentes la dimisión porque "en Madrid tiene que haber un cambio de gobierno".Para el líder socialista, el caso del máster "ha demostrado que no hay un nuevo o un viejo PP, sino que".En esta línea, Sánchezpresentada por el PSOE de Madrid para "recuperar las instituciones madrileñas" y criticó la relación entre el partido liderado por Albert Rivera y el PP, de la que dijo que "está paralizando la política en España".Por otra parte, Sánchez mostró su, del que dijo que "puede liderar perfectamente un Gobierno regional que recupere la estabilidad y el buen nombre de las instituciones".Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, afirmó este martes que la renuncia al máster es "" que "confirma que ha habido trato de favor"."Si usted ha hecho todo bien y no ha cometido ninguna irregularidad, ¿Por qué renuncia?", ha planteado Aguado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. En su opinión, "que se había fraguado en la universidad para beneficiar a un cargo público".Aguado señaló además que esta "es una manera de proceder bastante habitual en la señora Cifuentes". "Cuando ya no queda más remedio, cuando todo el mundo da por descontado que la universidad le va a retirar el título,", señaló el portavoz de Ciudadanos, que atribuyó la decisión de la presidenta regional a queEn su opinión, la renuncia "confirma" las tesis del partido naranja, que "no han querido conocer los hechos, que no han llegado al fondo del asunto y que, bien con anuncios como estos, la realidad de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid con una universidad"."Esto nos ratifica en la exigencia de dimisión y en la petición formal al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que ponga un candidato alternativo. Esta sigue siendo la propuesta a día de hoy y Rajoy sigue arrastrando los pies.", zanjó.