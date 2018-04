Aguado niega contactos de Cs con Vargas Llosa pero recalca que "el talento" tiene "la puerta abierta"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado para encabezar las lista de la formación en la Comunidad de Madrid aunque aseguró que él "no tiene miedo al talento" y añadió que si este tipo de figuras quisieran sumarse al proyecto de la formación naranja sería "fantástico", informa Europa Press."Yo no le tengo miedo al talento", apostilló Aguado en declaraciones a los medios de comunicación este domingo tras una visita al Mercado de Productores que tuvo lugar en Matadero y en referencia a la información publicada por Okdiario en la que se detalla que Cs apostará por el Premio Nobel de Literatura comoAl respecto, recalcó que la dirección nacional de Ciudadanos negó ese extremo y aseguró que en Madrid hay uncon una capacidad muy importante para trabajar y presentar iniciativas, algo que van a seguir haciendo "con Vargas Llosa o sin Vargas Llosa".No obstante, el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid añadió que "a nadie se le escapa que poder contar con una figura como Vargas Llosa, un Premio Nobel, sería fantástico"."Ni yo ni nadie en el partido tiene miedo al talento, me parece que hay que tener miedo a la mediocridad. Si hay figuras como Vargas Llosa otras personalidades, como personalidades del mundo la cultura, de la empresa, de la sociedad civil que quieren sumarse al proyecto de Ciudadanos estupendo, no les cerraremos las puertas. Nosotros vamos a estar abierto siempre al talento", enfatizó Aguado.En este sentido, el portavoz de Ciudadanos señaló quey para él es un orgullo que, "al margen de lo que pueda suceder en un futuro", suenen nombres como el del exprimer ministro francés Manuel Valls o el de Vargas-Llosa como posibles personas asociadas a su formación."Cuando el talento se acerca a un partido hay que abrirle las puertas. Y si el señor Vargas Llosa quisiera sumarse al proyecto sería estupendo. En un proyecto como el de Ciudadanos todo el mundo de talento y valía tiene cabida", subrayó.Así, Aguado aseveró que él tiene un proyecto y un equipo "potentes" en la Comunidad de Madrid, al igual que su compañera Inés Arrimadas en Cataluña o el presidente nacional de Cs, Albert Rivera, y que en su partido están "encantados" de poder recibir "talento" en caso de que quieran colaborar en el proyecto político de Ciudadanos. "Otros estarían ocupados", dijo.Preguntado sobre si Vargas Llosa podría encabezar la lista de Madrid en caso de sumarse a Cs, Aguado comentó que Ciudadanos es un "equipo" y que, como en el fútbol, se necesitan "porteros, defensas, centrocampistas y delanteros". ", pero ese debate todavía no está abierto en Cs", explicó.A su vez, Aguado detalló que cualquier persona se puede presentar a esas primarias si entienden quey que él "nunca se va a negar a que entre talento en Ciudadanos", a que "enriquezcan el proyecto", ya sea desde una "Consejería, un mero asesoramiento, encabezando una lista o siendo portavoces".El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid comentó quey opina que es una de las "mentes más privilegiadas" en el mundo hispanohablante, para aseverar que no hubopara su entrada en Ciudadanos.