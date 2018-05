El Gobierno mantendrá el 155 hasta que Torra nombre consellers que no estén en la cárcel ni en el extranjero

"Acciones legales"

Puig y Comín dimitirán si no pueden ejercer su cargo

"Prevaricación"

Tenim els nostres drets polítics intactes, hem demanat la llibertat per exercir el càrrec amb plenitud. No publicar el nomenament pq no són del seu gust, és un exercici de prevaricació; mantenir-lo un acte de dignitat perfectament legal #elmeucosalapresóelmeucoracatalunya pic.twitter.com/AyhZoX3swX — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 20 de mayo de 2018

Des de quan la presó preventiva x https://t.co/B0biDiDVqvó inexistent és una condemna ferma? Però q és aquesta vergonya?Volem exercir d consellers en llibertat. Tenim tot el dret a exercir de consellers en llibertat. No publicar el nostre nomenament és prevaricació, simplement. — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 20 de mayo de 2018

Según publican varios medios este domingo y adelantó El País , a pesar del decreto publicado ayer por el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra , nombraba a los consellers del Govern. El motivo, argumentan fuentes de Presidencia, es(en prisión provisional) y(en el extranjero). El Ejecutivo no cree que puedan ejercer sus cargos de manera efectiva, por lo que mantendrá en un cajón el decreto y no lo publicará en el Diari Oficial de la Generalitat. El autogobierno en Cataluña, así, no se restablecerá hasta que Torra no nombre consellers que se encuentren en España y en libertad,"El presidente de la Generalitat ha desaprovechado hoy una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad", señaló el Ejecutivo en un comunicado hecho público durante la tarde de este sábado, que ya avisaba de que estudiaría tomar medidas. El Gobierno tiene el apoyo del PSOE para mantener el 155. Y tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como la jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas,Moncloa ha barajado llevar el texto con los nombramientos al Tribunal Constitucional, pero para ello tendría que estar publicado en el DOGC. Prefieren bloquear el decreto para meter presión a Torra y que el president nombre a miembros del Govern que, según el criterio del Gobierno,El diputado de JxCat Albert Batet aseguró que emprenderán "para defender los derechos políticos y la autonomía del Govern" si el Gobierno central impide la toma de posesión de los nuevos consellers.En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, defendió que el nombramiento de consellers en prisión y en Bélgica, y calificó como un hecho sin precedentes que el Gobierno no publique el nombramiento en el Diari Oficial."Lucharemos para defender los derechos políticos intactos que tienen los consellers en la cárcel y el exilio", reivindicó, y expresó que los servicios jurídicos de la Generalitatsi se impide la toma de posesión del nuevo Govern.Los nuevos consellers de Cultura y Salud de la Generalitat,, aseguraron quede manera efectiva desde Bélgica."Creo que todos nosotrossi, después de una semana, viéramos que no podemos cumplir", avisó Puig en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.Comín reivindicó la recuperación de consellers cesados por el artículo 155, como ellos, como "una de las medidas para luchar contra la represión" del Estado.También defendió que el nuevo Govern, pero exigió que recuperen las leyes de la legislatura anterior suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC)."Sería un error pedirle que se ponga en la tesitura de la desobediencia sistemática pero sí en la valentía de hacer políticas sociales, de confrontarse dentro del margen legal a las instituciones del Estado para hacer todas aquellas leyes que creemos que tenemos derecho a hacer y el TC nos ha tumbado", añadió.Además, la exconsellera de Agricultura, que también está en Bélgica, vaticinó que el Tribunal Supremo presentará una nueva euroorden para extraditarlos, ya que cree que "si mantienen todas estas acusaciones como justifican" que no lo hacen y los dejan libres en Bruselas.Por su parte, los nuevos consellers de Presidencia y Territorio de la Generalitat,, alertaron de que si el Gobierno central no publica su nombramiento en el Diari OficialEn sendos tuits recogidos por Europa Press este domingo, defendieron quey que pueden ser consellers."¿Desde cuándo lapor rebelión inexistente es unacondena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consellers en libertad", reivindicó Rull.